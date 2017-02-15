«Кайрат» назвал соперников на третьем УТС
Определились все соперники футбольного клуба «Кайрат» на третьем
учебно-тренировочном сборе.
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Напомним, что последний сбор команда проведет в Турции. Стоит отметить, что все соперники будут представлять Россию.
В первом матче, который состоится 17-го февраля в 20:00 по времени Алматы, алматинский клуб сразится с московским «Динамо». В следующей игре, которая пройдет 20-го февраля в 20:30 по времени Алматы, «Кайрату» будет противостоять «Анжи». Ну, а в последнем поединке, который возьмет свой старт 23-го февраля в 20:30 по времени Алматы, команде Кахабера Цхададзе предстоит проэкзаменовать «Крылья Советов».
Третий, заключительный УТС «Кайрата» продлится до 24-го февраля. Затем команда отправится в Алматы, где продолжит подготовку к новому сезону.
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