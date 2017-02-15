Гризманн: Переход из «Атлетико» в английский футбольный клуб сейчас неактуален

Ранее британские СМИ сообщили, что «Манчестер Юнайтед» согласовал с Гризманном условия личного контракта, а «Атлетико» готов продать 25-летнего футболиста только за сумму отступных в его контракте, которая составляет 100 миллионов евро. Француз перешел в мадридский клуб летом 2014 года.

«Когда я выступал за “Реал Сосьедад”, я почувствовал, что нужно уходить. Сейчас у меня нет такого ощущения, — заявил Гризманн в эфире радиостанции RMC. — Никто не знает, как завершится сезон. Если все закончится не слишком хорошо, возможно, этот вопрос снова встанет передо мной. Но на данный момент он неактуален».

Форвард также отметил, что не хотел бы жить в Англии. «Мне нравится английский футбол своей интенсивностью. Да, я смотрю матчи премьер-лиги. Арбитры там дают играть, стадионы всегда заполнены до отказа, но там постоянно идут дожди и плохая погода, а мне нужно чувствовать себя счастливым за пределами поля», — пояснил он.

Гризманн также рассказал о своем отношении к другим европейским топ-лигам. «Иногда я спрашиваю себя, куда бы я мог перейти. В Испании есть “Барселона” и “Реал”, но у первых играют Неймар, Луис Суарес и Лионель Месси, а ко вторым нельзя переходить, поскольку они главные соперники “Атлетико”. Чемпионат Германии — не тот турнир, который способен меня заинтересовать, как и французская Лига 1 на данный момент», — сказал футболист.