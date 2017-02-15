Гризманн: Переход из «Атлетико» в английский футбольный клуб сейчас неактуален
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что на данный момент вопрос перехода в другой футбольный клуб для него не является актуальным.
Ранее британские СМИ сообщили, что «Манчестер Юнайтед» согласовал с Гризманном условия личного контракта, а «Атлетико» готов продать 25-летнего футболиста только за сумму отступных в его контракте, которая составляет 100 миллионов евро. Француз перешел в мадридский клуб летом 2014 года.
«Когда я выступал за “Реал Сосьедад”, я почувствовал, что нужно уходить. Сейчас у меня нет такого ощущения, — заявил Гризманн в эфире радиостанции RMC. — Никто не знает, как завершится сезон. Если все закончится не слишком хорошо, возможно, этот вопрос снова встанет передо мной. Но на данный момент он неактуален».
Форвард также отметил, что не хотел бы жить в Англии. «Мне нравится английский футбол своей интенсивностью. Да, я смотрю матчи
Гризманн также рассказал о своем отношении к другим европейским
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