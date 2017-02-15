В Иране задержаны восемь девушек за попытку проникнуть на футбольный матч

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Они нарушили действующий в Иране запрет на посещение женщинами мужских спортивных соревнований, сообщает «Сегодня».

Проходившее в минувшее воскресенье столичное дерби вызвало повышенный интерес болельщиков. Некоторые наиболее отчаянные фанатки воспользовались многолюдностью мероприятия и при содействии друзей и родственников проникли на трибуны. Факт данного правонарушения будет рассмотрен в судебных инстанциях, которые, скорее всего, вынесут решение о взыскании штрафа.

Пойманы были не все. В Twitter появились сообщения двух болельщиц, которые утверждают, что им удалось посмотреть матч с начала и до конца, после чего беспрепятственно покинуть арену. Тем не менее назвать свои имена и разместить в интернете сделанные на стадионе фотографии они не решились. Одна из нарушительниц сообщила, что является поклонницей «Персеполиса» и английского «Манчестер Юнайтед» и была «бесконечно счастлива в связи с тем, что ей удалось впервые побывать на футбольном матче». В роли пособника 18-летней болельщицы выступал ее отец.

Тема присутствия представительниц слабого пола на мужских соревнованиях давно обсуждается в иранском обществе. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, который сам является заядлым спортивным болельщиком, в свое время активно выступал в пользу отмены запрета. По его мнению, присутствие женщин на трибунах дисциплинирует остальных болельщиков и способствует большему порядку на матчах.

Экс-президент так и не сумел добиться принятия соответствующего решения, наблюдать за мужскими спортивными баталиями иранки по-прежнему могут только по телевизору.

Между тем воскресный матч в Тегеране сопровождался массовыми потасовками сторонников двух самых популярных в Иране футбольных клубов. По сообщениям местных СМИ, пострадали более 100 человек, четверо были госпитализированы.

«Эстегляль» выиграл матч — 3:2. Однако «Персеполис» остался в лидерах чемпионата Ирана.

В составе «Персеполиса» есть два украинца — Алексей Полянский и Владимир Приемов.