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15 февраля 2017, 10:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-президент «Наполи» однозначно считает Марадону сильнее Месси

Бывший президент «Наполи» Коррадо Ферлаино провёл параллель между экс-футболистом неаполитанцев Диего Марадоной и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Ферлаино попросили сравнить Марадону с Месси и форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Ну, сравнение с Роналду не имеет смысла, у него другая роль. Месси же играет в составе очень сильной сборной Аргентины, и ему не удаётся добиться больших успехов. Между тем рядом с Марадоной в национальной команде играли достаточно посредственные футболисты, но ему удалось стать чемпионом мира. Так что…» — цитирует Ферлаино AS.

Марадона со сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году.

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