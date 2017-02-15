Экс-президент «Наполи» однозначно считает Марадону сильнее Месси

Ферлаино попросили сравнить Марадону с Месси и форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.



«Ну, сравнение с Роналду не имеет смысла, у него другая роль. Месси же играет в составе очень сильной сборной Аргентины, и ему не удаётся добиться больших успехов. Между тем рядом с Марадоной в национальной команде играли достаточно посредственные футболисты, но ему удалось стать чемпионом мира. Так что…» — цитирует Ферлаино AS.



Марадона со сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году.