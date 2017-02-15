«Атырау» сыграет с «Черноморцем»

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История встреч «Черноморца» и ФК «Атырау» включает в себя всего одну игру. 18-го января 2012 года в Турции «моряки» переиграли «нефтяников» со счетом 2:0.



ФК «Черноморец» планирует организовать прямую видеотрансляцию встречи на официальной странице клуба в YouTube.



Ранее сообщалось, что клуб из западного Казахстана 15 февраля встретится с «Днепром».