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15 февраля 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» сыграет с «Черноморцем»

Сегодня «нефтяники» на УТС в Турции проведут товарищеский матч с украинским клубом «Черноморец», сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт одесского клуба.

Сегодня нефтяники на <span class=error>УТС</span> в Турции проведут товарищеский матч с украинским клубом Черноморец сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт одесского клуба. Увеличить
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История встреч «Черноморца» и ФК «Атырау» включает в себя всего одну игру. 18-го января 2012 года в Турции «моряки» переиграли «нефтяников» со счетом 2:0.

ФК «Черноморец» планирует организовать прямую видеотрансляцию встречи на официальной странице клуба в YouTube.

Ранее сообщалось, что клуб из западного Казахстана 15 февраля встретится с «Днепром».

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