Гендиректор «Актобе» рассказал о ситуации с переходом Бауржана Джолчиева

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В начале февраля стало известно, что Джолчиев тренируется в составе «Актобе», проводящего сбор в Турции. По словам гендиректора, в настоящее время игрок покинул расположение команды и взял время, чтобы посоветоваться.

«Бауржан появился у нас неожиданно. Сказал, что готов играть за “Актобе”. Мы еще даже не обсуждали финансовые вопросы, а он уже приступил к тренировочным занятиям. Затем мы сообщили Джолчиеву о наших финансовых возможностях. Он ответил, что подумает и посоветуется. Сейчас его в расположении команды нет. Это все, что я могу сказать в данный момент о Джолчиеве», — сказал Тюмалиев, слова которого приводит официальный сайт ПФЛК.

Напомним, Джолчиев полностью пропустил прошлый сезон. При этом летом футболист вел переговоры с «Иртышом», но в итоге стал свободным агентом. Сообщалось также, что «Астана» предлагала Джолчиеву продлить контракт, но его не устроили финансовые условия. Сам Джолчиев признавался, что ему не дают играть в Казахстане. Он обратился к агентам с призывом не спать, а найти ему новую команду.

Кроме того, главный тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов несколько раз лично приглашал игрока поиграть за команду из Шымкента, но получал отказ. Помимо «Астаны», Джолчиев также играл за «Тобол», «Атырау» и «Алма-Ату». В сборной Казахстана на его счету три гола в 14 проведенных матчах.