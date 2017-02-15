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15 февраля 2017, 8:58 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тобол» подписал дебютанта сборной Казахстана по футболу

Нападающий сборной Казахстана по футболу Жасулан Молдакараев подписал контракт с костанайским «Тоболом», сообщает официальный сайт клуба.

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Молдакараев подписал соглашение с костанайским футбольным клубом сроком на один год. «Тобол» станет третьим клубом в его карьере.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Окжетпес». В составе кокшетауского клуба он сыграл 31 матч и забил шесть голов.

Молдакараев является воспитанником кызылординского «Кайсара», в составе которого провел 142 матча и забил 16 голов. В прошлом году он дебютировал за сборную Казахстана.

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