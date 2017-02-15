Клуб MLS «Филадельфия Юнион» объявил о поиске директора по татуировкам

Руководство клуба считает, что данная позиция будет способствовать единению болельщиков команды и игроков на основе татуировок. Кандидат получит возможность работать в официальном магазине клуба и представлять команду за пределами официального тату-салона клуба, кандидат также должен иметь опыт работы от 5 лет.

«Это самая замечательная и революционная инициатива для наших игроков и болельщиков из всех, что мы проводим, а особенно для новичков. Процесс поиска кандидата начинается немедленно, мы ищем претендента с широким спектром талантов и навыков. Мы открыты к любым предложениям и стилям, будь то американский традиционный, японский, новая школа или реализм», — сказал директор клуба по маркетингу и Дуг Восик.

В регулярном чемпионате 2016 года «Филадельфия» заняла шестое место в Восточной конференции, но уступила «Торонто» в четвертьфинале.