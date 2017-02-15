«Хотели заявить Ролана Гусева, но он сказал — не потяну…»
Как россиянину стать президентом испанского клуба? Об этом спецкору «СЭ» рассказал владелец «Марбельи».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Я прошелся вокруг стадиона Марбельи — какое ж чудо! Солнце, зелень, соседняя улица — набережная….
ПО СОСЕДСТВУ С КАНИДЖЕЙ
«Спартак» уже подъехал на матч, «Рубин» застрял в пробках. Вокруг знакомые лица. Настолько знакомые, что глазам не веришь. Вот товарищ, похожий на пирата, — быть может, неподалеку качает волна его фрегат. Или шаланду. Рядом две китаянки, все снимают на телефон.
— Кто это — не знаете? — шепотом спрашиваю я.
Таким же шепотом мне отвечают:
— Каниджа.
Чуть на асфальт не сел. Тот самый?
— Ну да, — кивают мне. — Тот самый, Клаудио….
Знал, что здесь жилье у Юрия Семина. Квартира у Алана Касаева — кстати, в одном доме с Аленой Апиной. Завидую такому соседству, но выбирал бы сам — предпочел бы Каниджу в соседях. Сидели бы вечерами у морской волны — расспрашивал бы, а он рассказывал, рассказывал…
Заглядываю в распахнутую дверь — увидев кучу кубков. Ага, думаю, музей ФК «Марбелья». Забыть не могу, как забрел в музей «Бешикташа» — это было восхитительно. Может, и здесь ждет сюрприз?
Прохожу. Вот совсем русская елочка в гирляндах. Вот майка Икарди из «Интера» в рамочке. С чего бы особая любовь? Тоже сосед?
Неловко формулирую
— Не мучайтесь, говорите
Глаза мои в этот день устали расширяться и сужаться заново.
— А
— Некоторое, — слышу в ответ. —
Заглядываем за дверь — я снова готов сесть на пол. Это ж Геннадий Перепаденко, бывший спартаковец!
— Уже несколько лет в Марбелье, — улыбается он, мало изменившийся с 90-х. — Приезжайте
Самый наш дорогой игрок получает 5 тысяч евро. Вся «Марбелья» — чистые профессионалы, ни у кого нет второй работы.
КУПИТЬ ЗА ОДИН ЕВРО
Мы идем с Гринбергом к тем самым кубкам. Если у «Марбельи» столько — сколько ж у «Малаги», например? Или у «Атлетико»?
— Расскажите, Александр, как можно было стать президентом испанского клуба?
— История самая обычная. В Марбелью приехал семь лет назад. С местным футболом познакомился три года как — клуб фактически прекращал существование. Плелся в конце четвертой испанской лиги. Случайно на меня вышли местные жители, попросили спасти команду.
— Вы и спасли.
— Ну да. Я всегда был связан с футболом, вот и согласился. Приобрел «Марбелью» за один евро.
— Так и я бы приобрел.
— Бюджет команды тогда составлял около 200 тысяч евро в год. При этом висели большие долги. Мы долго разбиралась. Вот это вы потянули бы?
— Боюсь, едва ли. Но все ж уточню — что такое «большие долги» по меркам четвертой лиги?
— Около 100 тысяч. Постепенно все задолженности закрыли. Четыре года руковожу командой, это большой путь. В первый сезон сохранили место в лиге, на следующий год вышли в сегунду B. Где сейчас и играем. Уверенно идем на третьем месте. Что позволяет попробовать себя в
— Сейчас какой у вас бюджет?
— Полтора миллиона евро.
— Народ ходит?
— К сожалению, не очень. Мне хотелось бы больше. В городе много всяких развлечений, он не самый футбольный. Придя на первый свой матч, лично пересчитал всех зрителей. 124 человека!
— На «Петротрест» ходило больше.
— Сейчас
— Тысяча местных, еще тысяча — курортники?
— Приезжие не ходят вообще. Только местные. Причем и англичане бывают, и французы — интернациональный город. Русских много живет.
Гусев пришел на нашу игру, увидел — честно вам говорю! — очень крепкий уровень. Крайне высокий темп. Потом сказал: «Наверное, я чисто физически не потяну…» Но главное — большая проблема с документами. Россияне бы здесь выступали! Но одно лишь оформление документов — 3 — 4 месяца.
ИЗ ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ
— Здесь квартиры у многих футбольных людей из России. С
— Разумеется. Изначально в создании клуба мне помогал Александр Мостовой. Принимал участие Ролан Гусев. Перепаденко, сами видели, работает до сих пор. Четыре года со мной. Не только администратор, активно участвует в спортивной части.
— Прежде он продавал сантехнику. Закончил с этим?
— Да. Сосредоточен на «Марбелье».
— Что досталось вам в наследство?
— Только полуразрушенный стадион. Был вот этот офис, где висела одна лампочка. Стоял единственный стол. Ужасное состояние всего — и арены, и поля, всего, что под трибунами… За четыре года восстановили. Сейчас по испанским меркам все очень современное. Хороший интернет, сиденья, новое табло и звук. Офис сами видите какой.
— Приятно посмотреть. Сколько стоит самый дорогой билет?
— В
— Футбольное дело дохода вас не приносит?
— Нет, конечно… Только удовлетворение. Любовь к футболу. Еще — мой имидж в городе.
—
— Несколько ресторанов в Марбелье. Еще объекты недвижимости. Мы достраиваем спортивную базу, самую современную.
В Марбелью приехал семь лет назад. С местным футболом познакомился три года как — клуб фактически прекращал существование. Плелся в конце четвертой испанской лиги. Случайно на меня вышли местные жители, попросили спасти команду.
ЧЕЛОВЕК, ПОРУГАВШИЙСЯ С ПЕЛЛЕГРИНИ
— Может, помните — был знаменитый футболист сборной Германии Уве Байн. Играл чуть ли не до 50 лет, опускаясь каждый сезон лигой ниже. У вас звезды позавчерашнего дня тоже выступают?
— У нас в прошлом сезоне был известный игрок — Апоньо, капитан «Малаги» еще при Пеллегрини. Просто выдающийся футболист, но с непростым характером. Не ладил с режимом.
— Физически устранит?
—
— Трудно вас поздравить с таким пополнением.
— У Апоньо оказался большой лишний вес. По моим ощущениям — десятку точно можно было скинуть. Но на поле блистал! Периодически. Потому что получал игровой практики минут 15 — 20. Виден в нем гениальный футболист. Но, как часто бывает в этой жизни, такие часто сталкиваются с личными проблемами. С вопросами режима.
— Здесь его вывело из строя то же самое?
— Да.
— Сколько стоило подписать такого известного человека?
— А ничего не стоило. Получал у нас тысячу евро в месяц. Сам он из Малаги, мечтал вернуться в большой футбол. Через «Марбелью». Не получилось, к сожалению. Сейчас полностью забросил спорт.
— В Марбелье без большого дела сидели годами Ролан Гусев, Игорь Семшов. Не предлагали им — поиграйте в домашних матчах за «Марбелью»? Для здоровья?
— Еще четыре года назад мы с Роланом рассматривали такой вариант.
— Что помешало?
— Гусев пришел на нашу игру, увидел — честно вам говорю! — очень крепкий уровень. Крайне высокий темп. Потом сказал: «Наверное, я чисто физически не потяну…» Но главное — большая проблема с документами. Россияне бы здесь выступали! Но одно лишь оформление документов — 3 — 4 месяца. Разрешение на работу. Рабочая виза — сложная штука. Несколько раз хотели пригласить людей из России — но не попадали в «окна» с заявками. Если бы могли заявлять за неделю — да половина моей команды состояла бы из российских футболистов!
— Кубки у вас за спиной просто былинные. Надо думать, не в антикварной лавке приобретали.
— Все настоящее, выигранное клубом! У «Марбельи» долгая история! Команда много побеждала в Андалусии. До европейского кризиса здесь в футбол вкладывались хорошие деньги. За каждый турнир, даже местный, вручался здоровенный трофей.
— Какой самый дорогой вашему сердцу?
— Самый значимый для меня — вот этот, небольшой. Когда мы заняли первое место, из терсеры перешли в сегунду В.
— Из любителей перебрались в профессионалы?
— Нет, терсера — это тоже не совсем любительская лига. Полупрофессиональная. Там 400 клубов, 20 зон по 20! Всего в Испании 520 профессиональных команд, где футболисты получают деньги. В России сейчас значительно меньше.
— В нынешней вашей лиге — самые могучие контракты? Вы же наверняка знаете цифры…
— Знаю.
— А у вас предельный контракт?
— Самый наш дорогой игрок получает 5 тысяч евро. Вся «Марбелья» — чистые профессионалы, ни у кого нет второй работы.
Юрий ГОЛЫШАК
из Марбельи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter