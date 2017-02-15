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Я прошелся вокруг стадиона Марбельи — какое ж чудо! Солнце, зелень, соседняя улица — набережная….

ПО СОСЕДСТВУ С КАНИДЖЕЙ

«Спартак» уже подъехал на матч, «Рубин» застрял в пробках. Вокруг знакомые лица. Настолько знакомые, что глазам не веришь. Вот товарищ, похожий на пирата, — быть может, неподалеку качает волна его фрегат. Или шаланду. Рядом две китаянки, все снимают на телефон.

— Кто это — не знаете? — шепотом спрашиваю я.

Таким же шепотом мне отвечают:

— Каниджа.

Чуть на асфальт не сел. Тот самый?

— Ну да, — кивают мне. — Тот самый, Клаудио….

Знал, что здесь жилье у Юрия Семина. Квартира у Алана Касаева — кстати, в одном доме с Аленой Апиной. Завидую такому соседству, но выбирал бы сам — предпочел бы Каниджу в соседях. Сидели бы вечерами у морской волны — расспрашивал бы, а он рассказывал, рассказывал… Что-то придумывая, конечно. А я ловил бы на неточностях. Красота!

Заглядываю в распахнутую дверь — увидев кучу кубков. Ага, думаю, музей ФК «Марбелья». Забыть не могу, как забрел в музей «Бешикташа» — это было восхитительно. Может, и здесь ждет сюрприз?

Прохожу. Вот совсем русская елочка в гирляндах. Вот майка Икарди из «Интера» в рамочке. С чего бы особая любовь? Тоже сосед?

Неловко формулирую по-английски — а в ответ слышу от проходящего мимо гражданина:

— Не мучайтесь, говорите по-русски. Мы с «Интером» играли в январе товарищеский матч. 1:1, по пенальти хлопнули их.

Глаза мои в этот день устали расширяться и сужаться заново. Оставлю-ка их широко открытыми. Кажется, новости в этот день меня еще ждут.

— А вы-то кто, извините? — восхищаюсь произношением. — Имеете отношение к клубу?

— Некоторое, — слышу в ответ. — Вообще-то я президент. Хозяин. Зовут меня Александр Гринберг. А вон в том кабинете — наш администратор… Да что говорить, пойдемте. Может, узнаете.

Заглядываем за дверь — я снова готов сесть на пол. Это ж Геннадий Перепаденко, бывший спартаковец!

— Уже несколько лет в Марбелье, — улыбается он, мало изменившийся с 90-х. — Приезжайте как-нибудь специально, пообщаемся. От вашей Эстепоны ходит 79-й автобус. Вот вам моя визитка, звоните.

Самый наш дорогой игрок получает 5 тысяч евро. Вся «Марбелья» — чистые профессионалы, ни у кого нет второй работы.

КУПИТЬ ЗА ОДИН ЕВРО

Мы идем с Гринбергом к тем самым кубкам. Если у «Марбельи» столько — сколько ж у «Малаги», например? Или у «Атлетико»?

— Расскажите, Александр, как можно было стать президентом испанского клуба?

— История самая обычная. В Марбелью приехал семь лет назад. С местным футболом познакомился три года как — клуб фактически прекращал существование. Плелся в конце четвертой испанской лиги. Случайно на меня вышли местные жители, попросили спасти команду.

— Вы и спасли.

— Ну да. Я всегда был связан с футболом, вот и согласился. Приобрел «Марбелью» за один евро.

— Так и я бы приобрел.

— Бюджет команды тогда составлял около 200 тысяч евро в год. При этом висели большие долги. Мы долго разбиралась. Вот это вы потянули бы?

— Боюсь, едва ли. Но все ж уточню — что такое «большие долги» по меркам четвертой лиги?

— Около 100 тысяч. Постепенно все задолженности закрыли. Четыре года руковожу командой, это большой путь. В первый сезон сохранили место в лиге, на следующий год вышли в сегунду B. Где сейчас и играем. Уверенно идем на третьем месте. Что позволяет попробовать себя в плей-офф. Задача — выход в сегунду. Это уже очень серьезно.

— Сейчас какой у вас бюджет?

— Полтора миллиона евро.

— Народ ходит?

— К сожалению, не очень. Мне хотелось бы больше. В городе много всяких развлечений, он не самый футбольный. Придя на первый свой матч, лично пересчитал всех зрителей. 124 человека!

— На «Петротрест» ходило больше.

— Сейчас полторы-две тысячи на каждой встрече собирается.

— Тысяча местных, еще тысяча — курортники?

— Приезжие не ходят вообще. Только местные. Причем и англичане бывают, и французы — интернациональный город. Русских много живет.

Гусев пришел на нашу игру, увидел — честно вам говорю! — очень крепкий уровень. Крайне высокий темп. Потом сказал: «Наверное, я чисто физически не потяну…» Но главное — большая проблема с документами. Россияне бы здесь выступали! Но одно лишь оформление документов — 3 — 4 месяца.

ИЗ ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ

— Здесь квартиры у многих футбольных людей из России. С кем-то знакомы?

— Разумеется. Изначально в создании клуба мне помогал Александр Мостовой. Принимал участие Ролан Гусев. Перепаденко, сами видели, работает до сих пор. Четыре года со мной. Не только администратор, активно участвует в спортивной части.

— Прежде он продавал сантехнику. Закончил с этим?

— Да. Сосредоточен на «Марбелье».

— Что досталось вам в наследство?

— Только полуразрушенный стадион. Был вот этот офис, где висела одна лампочка. Стоял единственный стол. Ужасное состояние всего — и арены, и поля, всего, что под трибунами… За четыре года восстановили. Сейчас по испанским меркам все очень современное. Хороший интернет, сиденья, новое табло и звук. Офис сами видите какой.

— Приятно посмотреть. Сколько стоит самый дорогой билет?

— В VIP-зону, где есть все, 30 евро. А самый дешевый для пенсионеров, женщин и ребят до 16 лет — 7 евро. Средний, самый обычный, 10 евро.

— Футбольное дело дохода вас не приносит?

— Нет, конечно… Только удовлетворение. Любовь к футболу. Еще — мой имидж в городе.

— Как-то приехал в хоккейный клуб «Лев» из Попрада, тот дебютировал в КХЛ. Выяснилось, хозяин — русский человек. Владелец отелей. Какой бизнес у вас?

— Несколько ресторанов в Марбелье. Еще объекты недвижимости. Мы достраиваем спортивную базу, самую современную. Гольф-поле, футбольные поля, теннисные корты. Отличный спортивный городок внутри Марбельи. Да он уже есть, очень симпатично получилось. Будет открытие — я вас приглашаю. Поразитесь!

В Марбелью приехал семь лет назад. С местным футболом познакомился три года как — клуб фактически прекращал существование. Плелся в конце четвертой испанской лиги. Случайно на меня вышли местные жители, попросили спасти команду.

ЧЕЛОВЕК, ПОРУГАВШИЙСЯ С ПЕЛЛЕГРИНИ

— Может, помните — был знаменитый футболист сборной Германии Уве Байн. Играл чуть ли не до 50 лет, опускаясь каждый сезон лигой ниже. У вас звезды позавчерашнего дня тоже выступают?

— У нас в прошлом сезоне был известный игрок — Апоньо, капитан «Малаги» еще при Пеллегрини. Просто выдающийся футболист, но с непростым характером. Не ладил с режимом. По-моему, в матче Лиги чемпионов Пеллегрини его заменил, так наш герой в раздевалке не просто бросил бутсы. Случилось круче. Пеллегрини потом сказал: «Наверное, он меня…».

— Физически устранит?

— Вот-вот. Зарежет. Или еще что-то сотворит. Вот он в прошлом году играл за «Марбелью».

— Трудно вас поздравить с таким пополнением.

— У Апоньо оказался большой лишний вес. По моим ощущениям — десятку точно можно было скинуть. Но на поле блистал! Периодически. Потому что получал игровой практики минут 15 — 20. Виден в нем гениальный футболист. Но, как часто бывает в этой жизни, такие часто сталкиваются с личными проблемами. С вопросами режима.

— Здесь его вывело из строя то же самое?

— Да.

— Сколько стоило подписать такого известного человека?

— А ничего не стоило. Получал у нас тысячу евро в месяц. Сам он из Малаги, мечтал вернуться в большой футбол. Через «Марбелью». Не получилось, к сожалению. Сейчас полностью забросил спорт.

— В Марбелье без большого дела сидели годами Ролан Гусев, Игорь Семшов. Не предлагали им — поиграйте в домашних матчах за «Марбелью»? Для здоровья?

— Еще четыре года назад мы с Роланом рассматривали такой вариант.

— Что помешало?

— Гусев пришел на нашу игру, увидел — честно вам говорю! — очень крепкий уровень. Крайне высокий темп. Потом сказал: «Наверное, я чисто физически не потяну…» Но главное — большая проблема с документами. Россияне бы здесь выступали! Но одно лишь оформление документов — 3 — 4 месяца. Разрешение на работу. Рабочая виза — сложная штука. Несколько раз хотели пригласить людей из России — но не попадали в «окна» с заявками. Если бы могли заявлять за неделю — да половина моей команды состояла бы из российских футболистов!

— Кубки у вас за спиной просто былинные. Надо думать, не в антикварной лавке приобретали.

— Все настоящее, выигранное клубом! У «Марбельи» долгая история! Команда много побеждала в Андалусии. До европейского кризиса здесь в футбол вкладывались хорошие деньги. За каждый турнир, даже местный, вручался здоровенный трофей.

— Какой самый дорогой вашему сердцу?

— Самый значимый для меня — вот этот, небольшой. Когда мы заняли первое место, из терсеры перешли в сегунду В.

— Из любителей перебрались в профессионалы?

— Нет, терсера — это тоже не совсем любительская лига. Полупрофессиональная. Там 400 клубов, 20 зон по 20! Всего в Испании 520 профессиональных команд, где футболисты получают деньги. В России сейчас значительно меньше.

— В нынешней вашей лиге — самые могучие контракты? Вы же наверняка знаете цифры…

— Знаю. Все-таки в сегунде В выступают «Рекреативо», бывший клуб Коли Писарева «Мерида»… Кстати, Писарев нам тоже помогал с командой, у него в Марбелье квартира. Так что, клубы что надо. Здесь же вторые составы «Реала», «Валенсии» и «Барселоны». У них одна заявка с первой командой — часто против нас выходят известные игроки, звезды. Миллионеры, как вы понимаете. Если их не брать в расчет, то средняя зарплата в сегунде В 2 — 3 тысяч евро. Но доходит до 10 тысяч.

— А у вас предельный контракт?

— Самый наш дорогой игрок получает 5 тысяч евро. Вся «Марбелья» — чистые профессионалы, ни у кого нет второй работы.

Юрий ГОЛЫШАК

из Марбельи.