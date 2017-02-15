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15 февраля 2017, 0:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Тудор может возглавить «Галатасарай»

Бывший защитник сборной Хорватии Игор Тудор может возглавить «Галатасарай».

Как сообщает Goal, руководство стамбульского клуба хочет переманить хорвата, который сейчас возглавляет «Карабюкспор». По данным источника, президент последнего предостерег Тудора от такого шага, поскольку он может повлечь гнев фанатов.

Ранее «Галатасарай» уволил с поста наставника голландца Яна Рикеринка за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.

Галатасарай
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