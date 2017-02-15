Тудор может возглавить «Галатасарай»

Как сообщает Goal, руководство стамбульского клуба хочет переманить хорвата, который сейчас возглавляет «Карабюкспор». По данным источника, президент последнего предостерег Тудора от такого шага, поскольку он может повлечь гнев фанатов.

Ранее «Галатасарай» уволил с поста наставника голландца Яна Рикеринка за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.