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14 февраля 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Динамо» обыграло китайский клуб на сборе в испанской Марбелье

Во вторник, 14 февраля, очередным соперником «Динамо» на втором подготовительном сборе в Испании стал еще один представитель чемпионата Китая, футбольный клуб «Бейджин Гоань» из Пекина, которого динамовцы победили со счетом 1:0, сообщает ФК «Динамо».

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В отличие от вчерашнего матча, когда командам пришлось играть по дождю, сегодня в Марбелье установилась ясная, солнечная погода.

Команды начали с обмена опасными моментами. В дальнейшем чаще угрожали воротам соперника киевляне. Буяльский после навеса Ярмоленко с правого фланга пробил пяткой в защитника, впоследствии сам Андрей не совсем удачно пробил головой, Беседин замыкал дальнюю штангу, но из положения вне игры, с центра штрафной наносил удар Гармаш — вратарь среагировал. После добивание Ярмоленко таки отправил мяч в сетку, но опять же из положения вне игры. Наконец, в середине тайма Андрею удалось отличиться по правилам: Антунеш отдал по флангу вперед на Гонсалеса, тот нанес удар с левого угла штрафной, голкипер мяч отбил, но Ярмоленко снова оказался первым на подборе и по всем правилам отправил мяч в ворота, выведя свою команду вперед.

В дальнейшем китайцы еще больше прижались к своим воротам и почти не думали об атаке, динамовцы же владели ощутимым преимуществом. Игра несколько успокоилась. По-настоящему опасных моментов у ворот друг друга команды не создали, за исключением подачи со штрафного на фланге и ударом головой Пенгксянга над перекладиной незадолго до свистка на перерыв.

Во втором тайме динамовцы продолжили вести свою игру. Активно вмешался в события на поле Цыганков, имел шанс отличиться Гармаш. Ближе к середине тайма китайцы на некоторое время завладели мячом и перевели игру на половину поля нашей команды. «Бейджин Гоань» даже создал опасный момент, но с ударом Ренато Аугусто под перекладину в эффектном прыжке справился Бущан. Еще однажды Аугусто со штрафного послал мяч совсем немного выше перекладины, но это были лишь эпизоды.

Концовка встречи оказалась за динамовцами, которые в эти минуты были значительно активнее. Гонсалес пытался замкнуть дальнюю штангу, но делал это из офсайда, а Буяльский пытался перебросить голкипера, но пробил над перекладиной. Поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Динамо».

Следующий поединок «Динамо» проведет в четверг, 16 февраля, против команды «Хобро» (Дания). Начало в 17.00.

«Динамо» (Киев, Украина) — «Бейджин Гоань» (Китай) — 1:0 (1:0).

«Динамо»: Рудько (Бущан, 46), Вида, Морозюк, Антунеш, Пантич, Шепелев, Гармаш (Ореховский, 67), Буяльский, Гонсалес, Ярмоленко (Цыганков, 46), Бєсєдін (Яремчук, 61).

Гол: Ярмоленко (23).

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