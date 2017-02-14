Массимо Моратти: «Интер» находится на уровне «Ювентуса»
Бывший президент «Интера» Массимо Моратти уверен, что миланский клуб сможет прервать гегемонию «Ювентуса». Туринцы выигрывали чемпионский титул в течение пяти сезонов подряд.
— Болельщик всегда должен верить в свою команду, — цитирует Sky Italia Моратти. — Сегодня эта вера оправдана. «Интер» вселяет надежду, интересует всех, каждый хочет видеть его игру. Есть ощущение, что впереди позитивное будущее. Отрыв «Ювентуса» уже не так велик. Нужно лишь немного настроить игру. Команды на одном уровне.
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