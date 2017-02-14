Массимо Моратти: «Интер» находится на уровне «Ювентуса»

— Болельщик всегда должен верить в свою команду, — цитирует Sky Italia Моратти. — Сегодня эта вера оправдана. «Интер» вселяет надежду, интересует всех, каждый хочет видеть его игру. Есть ощущение, что впереди позитивное будущее. Отрыв «Ювентуса» уже не так велик. Нужно лишь немного настроить игру. Команды на одном уровне.