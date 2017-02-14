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14 февраля 2017, 20:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Пасси временно возглавил «Лилль», а летом его сменит Бьельса

Новое руководство «Лилля» сменило главного тренера. Вместо Патрика Колло, который возглавил команду по ходу сезона, у руля «догов» стал Франк Пасси — бывший тренер «Марселя».

Как сообщает RMC, Пасси будет работать с командой до конца сезона. Его задачей будет спасение «Лилля» от вылета, поскольку до сих пор сезон складывается для команды неудачно. Летом же «Лилль» должен возглавить экс-наставник «Марселя» Марсело Бьельса. Новый владелец «Лилля» Жерар Лопес уже провел переговоры с аргентинцем и получил от него согласие. Ранее Пасси был помощником Бьельсы в «Марселе», поэтому они могут продолжить работу вместе и в «Лилле».

Напомним, что «Лилль» начинал сезон под руководством Фредерика Антонетти, а после его увольнения команду возглавил помощник Патрик Колло. Под его руководством «доги» немного улучшили результаты, однако в феврале снова оказались в кризисе, что и подтолкнуло купившего зимой клуб Жерара Лопеса к смене наставника.

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