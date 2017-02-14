Пасси временно возглавил «Лилль», а летом его сменит Бьельса
Новое руководство «Лилля» сменило главного тренера. Вместо Патрика Колло, который возглавил команду по ходу сезона, у руля «догов» стал Франк Пасси — бывший тренер «Марселя».
Как сообщает RMC, Пасси будет работать с командой до конца сезона. Его задачей будет спасение «Лилля» от вылета, поскольку до сих пор сезон складывается для команды неудачно. Летом же «Лилль» должен возглавить
Напомним, что «Лилль» начинал сезон под руководством Фредерика Антонетти, а после его увольнения команду возглавил помощник Патрик Колло. Под его руководством «доги» немного улучшили результаты, однако в феврале снова оказались в кризисе, что и подтолкнуло купившего зимой клуб Жерара Лопеса к смене наставника.
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