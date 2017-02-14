Хавбек «Атлетико» Тейе продлил контракт с клубом до 2022 года

«Я очень рад, что подписал новое соглашение с “Атлетико”. Хочу продолжать развиваться как профессионал в этом клубе», — сказал Тейе.



В нынешнем сезоне Тейе принял участие в восьми матчах за «Атлетико» во всех турнирах, а также побывал со сборной Ганы на Кубке африканских наций.