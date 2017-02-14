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14 февраля 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде подрался с партнёром по «Бока Хуниорс»

Защитник Хуан Инсаурральде, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по команде, информирует Fox Sports.

Между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнеры по команде.

После 14 туров чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» занимает первое место в таблице, имея в активе 31 очко.

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