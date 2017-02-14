Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде подрался с партнёром по «Бока Хуниорс»
Защитник Хуан Инсаурральде, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по команде, информирует Fox Sports.
Между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнеры по команде.
После 14 туров чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» занимает первое место в таблице, имея в активе 31 очко.
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