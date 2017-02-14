Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде подрался с партнёром по «Бока Хуниорс»

Между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнеры по команде.



После 14 туров чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» занимает первое место в таблице, имея в активе 31 очко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/AgendaFOXSportsAr?src=hash">#AgendaFOXSportsAr</a> - ¡NUEVAS IMÁGENES! Los gritos de Guillermo, tras la pelea entre Insaurralde y Silva. <a href="https://t.co/FvADyTQR2H">pic.twitter.com/FvADyTQR2H</a></p>— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) <a href="https://twitter.com/FOXSportsArg/status/831520557690531840">14 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>