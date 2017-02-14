Массимо Оддо ушел в отставку с поста наставника «Пескары»

Соответствующее решение было принято после того, как специалист подал в отставку и провел переговоры с руководителями команды.

Вчера появилась информация о том, что специалист подаст в отставку, но эта новость была опровергнута руководством команды, а позже появилась информация о том, что Оддо продолжит работу в клубе.