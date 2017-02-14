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14 февраля 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Массимо Оддо ушел в отставку с поста наставника «Пескары»

Главный тренер «Пескары» Массимо Оддо покинул занимаемый пост, информирует клубная пресс-служба.

Соответствующее решение было принято после того, как специалист подал в отставку и провел переговоры с руководителями команды.

Вчера появилась информация о том, что специалист подаст в отставку, но эта новость была опровергнута руководством команды, а позже появилась информация о том, что Оддо продолжит работу в клубе.

На счету «Пескары» лишь одна победа, которая была присуждена команде по итогам 2-го тура серии A, когда «Сассуоло» было присуждено техническое поражение из-за участия в игре нападающего Антонино Рагузы, чья заявка не была оформлена в срок.

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