Массимо Оддо ушел в отставку с поста наставника «Пескары»
Главный тренер «Пескары» Массимо Оддо покинул занимаемый пост, информирует клубная
пресс-служба.
Соответствующее решение было принято после того, как специалист подал в отставку и провел переговоры с руководителями команды.
Вчера появилась информация о том, что специалист подаст в отставку, но эта новость была опровергнута руководством команды, а позже появилась информация о том, что Оддо продолжит работу в клубе.
На счету «Пескары» лишь одна победа, которая была присуждена команде по итогам 2-го тура серии A, когда «Сассуоло» было присуждено техническое поражение
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