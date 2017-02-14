Bild: «Манчестер Юнайтед» предлагал €100 млн за футболиста «Баварии» Мюллера
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предлагал €100 млн за нападающего немецкой «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом заявил финансовый директор «Баварии»
Ян-Кристиан Дрессен, чьи слова приводит издание Bild.
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«Действительно, были такие разговоры, — сказал Дрессен. — Потом пришел факс из Англии. Но мы продажу Мюллера даже не обсуждали. Если игрок нам подходит, было бы глупо дать ему краткосрочную перспективу в виде рекордной прибыли и расслабить его».
Мюллер является воспитанником «Баварии», за основную команду выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.
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