Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28774100/
14 февраля 2017, 19:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Bild: «Манчестер Юнайтед» предлагал €100 млн за футболиста «Баварии» Мюллера

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предлагал €100 млн за нападающего немецкой «Баварии» Томаса Мюллера. Об этом заявил финансовый директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрессен, чьи слова приводит издание Bild.

По словам финансового директора Баварии <nobr>Яна-Кристиана</nobr> <span class=error>Дрессена</span> предложение английского клуба даже не обсуждалось. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Действительно, были такие разговоры, — сказал Дрессен. — Потом пришел факс из Англии. Но мы продажу Мюллера даже не обсуждали. Если игрок нам подходит, было бы глупо дать ему краткосрочную перспективу в виде рекордной прибыли и расслабить его».

Мюллер является воспитанником «Баварии», за основную команду выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

Мутко: иностранные болельщики составят 10% аудитории матчей Кубка конфедераций

Ольга Подчуфарова: все шло к перетренированности на протяжении двух лет

Уже несколько российских спортсменов вернули олимпийские медали по решению МОК