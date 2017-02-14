Bild: «Манчестер Юнайтед» предлагал €100 млн за футболиста «Баварии» Мюллера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Действительно, были такие разговоры, — сказал Дрессен. — Потом пришел факс из Англии. Но мы продажу Мюллера даже не обсуждали. Если игрок нам подходит, было бы глупо дать ему краткосрочную перспективу в виде рекордной прибыли и расслабить его».

Мюллер является воспитанником «Баварии», за основную команду выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.