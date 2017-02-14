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14 февраля 2017, 18:43 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Американская компания предлагает «Реалу» контракт на сумму в 150 миллионов евро в год

Производитель спортивной экипировки Under Armour может стать новым техническим спонсором «Реала», утверждает Marca.

Стороны ведут переговоры, по ходу которых американцы предложили испанской команде контракт на сумму в 150 миллионов евро в год. Если сторонам удастся прийти к соглашению, то эта сделка станет крупнейшей в истории футбола.

Текущим техническим спонсором мадридцев является компания Adidas, с которой клуб с 1998 года. Немецкий производитель одежды платить «Реалу» 40 миллионов евро в год, что не устраивает руководство «Королевского клуба».

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