Американская компания предлагает «Реалу» контракт на сумму в 150 миллионов евро в год
Производитель спортивной экипировки Under Armour может стать новым техническим спонсором «Реала», утверждает Marca.
Стороны ведут переговоры, по ходу которых американцы предложили испанской команде контракт на сумму в 150 миллионов евро в год. Если сторонам удастся прийти к соглашению, то эта сделка станет крупнейшей в истории футбола.
Текущим техническим спонсором мадридцев является компания Adidas, с которой клуб с 1998 года. Немецкий производитель одежды платить «Реалу» 40 миллионов евро в год, что не устраивает руководство «Королевского клуба».
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