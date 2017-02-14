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14 февраля 2017, 18:16 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» обыграла одного из лидеров чемпионата Украины

Футболисты «Астаны» одержали победу над луганской «Зарей» в товарищеском матче на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Анталии сегодня, 14 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу чемпионов Казахстана.

Единственный гол был забит на 53-й минуте. С передачи Дидара Жалмукана ворота «Зари» поразил Серикжан Мужиков.

Состав «Астаны»: Мокин, Шитов, Шомко, Аничич, Постников (Логвиненко), Твумаси (Наджарян), Мужиков (Жунусов), Маевский, Лулаку (Тагыберген), Жалмукан (Кабананга), Муртазаев (Деспотович).

Луганская «Заря» ушла на зимний перерыв в чемпионате Украины на третьем месте. Осенью клуб участвовал в Лиге Европы, заняв четвертое место в группе А, где соперниками были турецкий «Фенербахче», английский «Манчестер Юнайтед» и голландский «Фейеноорд».

Интересно, что это был четвертый товарищеский матч между «Астаной» и «Зарей» на сборах в Турции за последние четыре сезона. Каждая из команд одержала по одной победе, а еще две встречи завершились ничьей.

Следующий матч на сборах в Турции «Астана» проведет 17 февраля, когда встретится со словенским клубом «Олимпия», за которую играет экс-защитник столичного клуба Бранко Илич. Завершится же УТС 21 февраля товарищеским матчем с российским «Арсеналом» из Тулы.

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