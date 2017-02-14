Футболисты «Немана» первыми опробовали газон нового манежа в Гродно

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Торжественное открытие футбольного манежа в Гродно запланировано на следующую неделю. Сегодня возможности спортивной новостройки оценили первые посетители: на искусственном поле манежа прошла тренировка ФК «Неман».

«Основная команда в Гродно будет готовиться к новому сезону. У нас есть неплохая база для проживания, манеж дал возможность для проведения занятий независимо от погодных условий», — отметил председатель футбольного клуба «Неман» Иван Ворсович. Он подчеркнул, что манеж будет принадлежать футбольной школе «Неман», которая входит в состав клуба. Возводился он прежде всего для того, чтобы обеспечить юных футболистов местом для круглогодичных занятий. В школе занимается более 600 детей и подростков, в составе гродненского «Немана», выступающего в высшей лиге, более 50% — выходцы из гродненской школы.

«График работы манежа расписан. Только школа будет здесь заниматься с 8 утра до 21.30. Далее, а желающие уже есть, поле в аренду возьмут любители. Прорабатываем варианты различных турниров среди взрослых и детских команд, интересуются Гродно, как базой для сборов, команды из зарубежья», — сказал Иван Ворсович. Спортивный объект возведен на территории лесопарка «Пышки» рядом с крытым ледовым катком. Построены они по одному принципу: спортивную площадку накрывает надутый купол. Стенами и крышей здесь выступает так называемая воздухоопорная конструкция.

Уложено полноразмерное искусственное поле последнего поколения. Создана необходимая инфраструктура: раздевалки, душевые, тренерские, учебные классы, помещения для администрации спортивной школы. В перспективе база дополнится гостиницей. Возводился манеж за счет средств города, а также с помощью спонсорских средств Белорусской федерации футбола. Помимо строительных работ будет проведено благоустройство близлежащей территории.

«Хорошее подспорье для развития футбола в регионе. Местные власти уделяют спорту внимание, и новый манеж — тому подтверждение: к сезону мы можем полноценно готовиться именно в Гродно», — подчеркнул главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич. Футболисты команды также высоко оценили качество нового искусственного газона.

В Гродно продолжат развивать футбольную базу. К августу, как ожидается, будет полностью готов к тренировкам и играм бывший стадион «Обувщик» по улице Советских пограничников. Там сейчас работают по проведению водопровода и канализации, с наступлением тепла продолжится подготовка натурального газона. Также в планах улучшение качества натурального газона на тренировочной базе в Коложском парке.