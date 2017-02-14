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14 февраля 2017, 17:53 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Как «Окжетпес» подписал игрока из рейтинга неудачных трансферов московского «Динамо»

В начале межсезонья «Окжетпес» подписывал в основном молодых казахстанских футболистов. В последнее время клуб начал определяться и с легионерами. Вслед за украинцем Сергеем Политыло контракт до конца сезона был заключен с болгарином Цветаном Генковым, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом кокшетаусцы расстались с 14 футболистами в межсезонье. Увеличить
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Нападающий не молодой, тем не менее, кое-что о нем можно рассказать. Первым зарубежным клубом Генкова стало московское «Динамо», куда он перешел в 2007 году из софийского «Локомотива». За трансфер «бело-голубые» заплатили 2,25 млн евро. В Россию отправлялся в ранге лучшего бомбардира чемпионата Болгарии. Но в РФПЛ растерял снайперские навыки, в результате СМИ определили его в сборную неудачных трансферов «Динамо» за последние десять лет.

К слову, в первый сезон за динамовцев отметился четырьмя голами в 23 матчах. Во второй после четырех игр отправился в аренду в софийский «Локомотив». За два сезона провел 26 встреч, забил 15 мячей. Позже на игрока обратила внимание краковская «Висла». В Польше болгарин провел три года. В 55 играх огорчал соперников в 17 случаях. Потом снова вернулся в софийский клуб, но уже в 2014 году отправился на берега Босфора, где защищал цвета турецкого клуба второго дивизиона «Денизлиспор» — 50 матчей, 16 голов. Осенью 2016 года вернулся в Болгарию, где успел провести девять игр за «Локомотив» (Горна-Оряховица).

В свое время футболист подавал большие надежды и, возможно, сделал ошибку, когда отверг предложение «Ливорно». Ведь в 2007 году итальянцы очень хотели у себя видеть болгарина. Почти все формальности были улажены, но в последний момент Генков передумал из-за возможности перейти в лондонский «Арсенал». Увы, переезд на Туманный Альбион не состоялся. И тут возник вариант с «Динамо». В тот период у российского клуба были большие финансовые возможности, поэтому его руководителям не составило труда удовлетворить запросы всех сторон. В данной ситуации в выигрыше осталась софийская команда, отхватившая 2,25 млн евро, что очень неплохо даже по сегодняшним меркам.

Тем не менее, Генкова трудно упрекнуть в непрофессионализме. Ведь надеялся надолго задержаться в России, как-никак подписал контракт на 4,5 года. С собой даже взял разговорники и словарь, чтобы по-быстрому подучить русский. Однако «бело-голубым» хватило и года, чтобы убедиться в ошибочности этого трансфера.

В «Окжетпесе» считают, что осуществили главную свою трансферную цель нынешнего межсезонья. Возможно, и так. Хотя в 2015 году на Дмитрия Сычева также возлагали большие надежды, тогда как россиянин забил всего три гола в 19 матчах. Сможет ли 33-летний Генков наколотить хотя бы десяток мячей, большой вопрос. Тем более что силен в верховой борьбе, чем в «партере». А команда Владимира Муханова строит игру на контроле мяча. В общем, первые туры покажут, что из себя представляет болгарин.

Добавим, что Цветан Генков стал 14 новичком «Окжетпеса». Столько же футболистов ушли из команды в зимнее межсезонье. За трансферной политикой кокшетаусцев и других клубов КПЛ можно следить в нашей обновляемой «Таблице переходов».

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