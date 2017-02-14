Как «Окжетпес» подписал игрока из рейтинга неудачных трансферов московского «Динамо»
В начале межсезонья «Окжетпес» подписывал в основном молодых казахстанских футболистов. В последнее время клуб начал определяться и с легионерами. Вслед за украинцем Сергеем Политыло контракт до конца сезона был заключен с болгарином Цветаном Генковым, передает корреспондент Vesti.kz.
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Нападающий не молодой, тем не менее,
К слову, в первый сезон за динамовцев отметился четырьмя голами в 23 матчах. Во второй после четырех игр отправился в аренду в софийский «Локомотив». За два сезона провел 26 встреч, забил 15 мячей. Позже на игрока обратила внимание краковская «Висла». В Польше болгарин провел три года. В 55 играх огорчал соперников в 17 случаях. Потом снова вернулся в софийский клуб, но уже в 2014 году отправился на берега Босфора, где защищал цвета турецкого клуба второго дивизиона «Денизлиспор» — 50 матчей, 16 голов. Осенью 2016 года вернулся в Болгарию, где успел провести девять игр за «Локомотив» (Горна-Оряховица).
В свое время футболист подавал большие надежды и, возможно, сделал ошибку, когда отверг предложение «Ливорно». Ведь в 2007 году итальянцы очень хотели у себя видеть болгарина. Почти все формальности были улажены, но в последний момент Генков передумал
Тем не менее, Генкова трудно упрекнуть в непрофессионализме. Ведь надеялся надолго задержаться в России,
В «Окжетпесе» считают, что осуществили главную свою трансферную цель нынешнего межсезонья. Возможно, и так. Хотя в 2015 году на Дмитрия Сычева также возлагали большие надежды, тогда как россиянин забил всего три гола в 19 матчах. Сможет ли 33-летний Генков наколотить хотя бы десяток мячей, большой вопрос. Тем более что силен в верховой борьбе, чем в «партере». А команда Владимира Муханова строит игру на контроле мяча. В общем, первые туры покажут, что из себя представляет болгарин.
Добавим, что Цветан Генков стал 14 новичком «Окжетпеса». Столько же футболистов ушли из команды в зимнее межсезонье. За трансферной политикой кокшетаусцев и других клубов КПЛ можно следить в нашей обновляемой «Таблице переходов».
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