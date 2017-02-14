Олег Саленко: Удивлен, что история с трансфером Зозули стала скандальной
Экс-нападающий сборной России Олег Саленко выразил поддержку нападающему «Бетиса» Роману Зозуле, чей переход в «Райо Вальекано» сорвался после подписания всех документов.
Напомним, что «пчелы» отменили аренду Зозули в связи с требованием болельщиков, которые заподозрили игрока в приверженности к нацистским взглядам. Теперь украинец не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.
— Удивлен, что эта история переросла в скандал, — цитирует EFE Саленко. — Когда я выступал в Испании, футбол не смешивали с политикой. Меня беспокоит будущее Зозули. Надеюсь, что ФИФА и Королевская федерация футбола Испании (RFEF) примут правильное решение.
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