Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы лодыжки

На 85-й минуте испанец вывихнул лодыжку в результате столкновения с игроком «Алавеса», после чего был доставлен в больницу. Игроку потребуется операция.



В текущем сезоне Видаль провёл в Примере шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.



Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.