Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы лодыжки
Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль выбыл на пять месяцев
из-за травмы, полученной в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), сообщает официальный сайт каталонцев.
На 85-й минуте испанец вывихнул лодыжку в результате столкновения с игроком «Алавеса», после чего был доставлен в больницу. Игроку потребуется операция.
В текущем сезоне Видаль провёл в Примере шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter