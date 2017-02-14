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14 февраля 2017, 15:40 | Футбол: Зарубежный | GoTennis.ru

Серхио Рамос: Если бы не футбол, то я бы стал теннисистом и соперничал с Надалем

Испанский защитник мадридского клуба «Реал» Серхио Рамос рассказал о том, что, если бы не увлечение футболом, то он бы скорее всего играл в теннис.

Испанский защитник мадридского клуба Реал <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамос</span> рассказал о том что если бы не увлечение футболом то он бы скорее всего играл в теннис. Увеличить
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«Думаю, что, если бы я не стал профессиональным футболистом, то наверняка бы занимался теннисом, который мне очень интересен. И в таком случае я бы мог соперничать с самим Рафаэлем Надалем», — приводит слова Рамоса испанское издание Marca.

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