Серхио Рамос: Если бы не футбол, то я бы стал теннисистом и соперничал с Надалем
Испанский защитник мадридского клуба «Реал» Серхио Рамос рассказал о том, что, если бы не увлечение футболом, то он бы скорее всего играл в теннис.
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«Думаю, что, если бы я не стал профессиональным футболистом, то наверняка бы занимался теннисом, который мне очень интересен. И в таком случае я бы мог соперничать с самим Рафаэлем Надалем», — приводит слова Рамоса испанское издание Marca.
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