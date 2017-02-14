Серхио Рамос: Если бы не футбол, то я бы стал теннисистом и соперничал с Надалем

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«Думаю, что, если бы я не стал профессиональным футболистом, то наверняка бы занимался теннисом, который мне очень интересен. И в таком случае я бы мог соперничать с самим Рафаэлем Надалем», — приводит слова Рамоса испанское издание Marca.