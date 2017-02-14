ФИФА разрешила Зозуле вернуться в «Днепр»
ФИФА дала украинскому нападающему Роману Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», из которого он переходил в «Бетис», сообщает AS.
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Однако
В течение одного сезона, как известно, футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца
Недавно Владимир Кузьменко, агент нападающего, сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.
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