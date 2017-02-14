ФИФА разрешила Зозуле вернуться в «Днепр»

Однако из-за запрета УЕФА днепровскому клубу регистрировать новых футболистов нападающий сборной Украины оказался в патовой ситуации.



В течение одного сезона, как известно, футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».



Недавно Владимир Кузьменко, агент нападающего, сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.