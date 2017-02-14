Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28770998/
14 февраля 2017, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФИФА разрешила Зозуле вернуться в «Днепр»

ФИФА дала украинскому нападающему Роману Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», из которого он переходил в «Бетис», сообщает AS.

ФИФА дала украинскому нападающему Роману Зозуле разрешение вернуться в Днепр из которого он переходил в <span class=error>Бетис</span> сообщает AS. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако из-за запрета УЕФА днепровскому клубу регистрировать новых футболистов нападающий сборной Украины оказался в патовой ситуации.

В течение одного сезона, как известно, футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».

Недавно Владимир Кузьменко, агент нападающего, сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.

Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Днепр
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России