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14 февраля 2017, 15:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гомис не согласен на понижение оклада ради того, чтобы остаться в «Марселе»

Нападающий «Марселя» Бафетимби Гомис не хочет терять в деньгах.

Футболист принадлежит «Суонси Сити», а в «Марселе» играет на правах аренды. «Провансальцы» готовы выкупить контракт 31-летнего француза, но с понижением зарплаты.

По информации France Football, Гомис не хочет получать меньше, чем Патрис Эвра и Димитри Пайет. Поэтому в случае переговоров о полноценном контракте форвард будет требовать те же деньги, что он зарабатывал в «Суонси».

Отметим, что контракт с «лебедями» истекает летом 2018 года, так что Гомис по окончании сезона-2016/17 и вовсе может вернуться в Англию.

Марсель
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