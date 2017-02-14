Гомис не согласен на понижение оклада ради того, чтобы остаться в «Марселе»

Футболист принадлежит «Суонси Сити», а в «Марселе» играет на правах аренды. «Провансальцы» готовы выкупить контракт 31-летнего француза, но с понижением зарплаты.



По информации France Football, Гомис не хочет получать меньше, чем Патрис Эвра и Димитри Пайет. Поэтому в случае переговоров о полноценном контракте форвард будет требовать те же деньги, что он зарабатывал в «Суонси».



Отметим, что контракт с «лебедями» истекает летом 2018 года, так что Гомис по окончании сезона-2016/17 и вовсе может вернуться в Англию.