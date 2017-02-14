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14 февраля 2017, 14:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уинкс продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2022 года

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс продолжит играть за лондонский клуб.

14 февраля футболист поставил подпись под новым контрактом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

21-летний полузащитник подписал договор, который рассчитан до лета 2022 года. Уинкс является воспитанником футбольной академии «Тоттенхэма». За «шпор» хавбек дебютировал в матче Лиги Европы с «Партизаном», который состоялся в 2014 году.

В нынешнем сезоне Гарри Уинкс принял участие в 17 матчах АПЛ (2 в основном составе) и забил 1 гол.

Тоттенхэм Хотспур
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