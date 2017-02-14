Уинкс продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2022 года

14 февраля футболист поставил подпись под новым контрактом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



21-летний полузащитник подписал договор, который рассчитан до лета 2022 года. Уинкс является воспитанником футбольной академии «Тоттенхэма». За «шпор» хавбек дебютировал в матче Лиги Европы с «Партизаном», который состоялся в 2014 году.



В нынешнем сезоне Гарри Уинкс принял участие в 17 матчах АПЛ (2 в основном составе) и забил 1 гол.