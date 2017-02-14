Агент Банеги: Переход в чемпионат Китая — обычные слухи, пустая болтовня
Марсело Симонян, агент полузащитника «Интера» Эвера Банеги, рассказал о возможности перехода своего клиента в чемпионат Китая.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает 15 млн евро за аргентинского футболиста.
«В этом нет доли истины. Просто обычные трансферные слухи, пустая болтовня», — цитирует Симоняна Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне чемпионата Италии аргентинский футболист сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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