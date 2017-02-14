Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28769996/
14 февраля 2017, 14:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент Банеги: Переход в чемпионат Китая — обычные слухи, пустая болтовня

Марсело Симонян, агент полузащитника «Интера» Эвера Банеги, рассказал о возможности перехода своего клиента в чемпионат Китая.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает 15 млн евро за аргентинского футболиста.

«В этом нет доли истины. Просто обычные трансферные слухи, пустая болтовня», — цитирует Симоняна Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне чемпионата Италии аргентинский футболист сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России