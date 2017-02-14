Ранее в СМИ сообщалось, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает 15 млн евро за аргентинского футболиста.



«В этом нет доли истины. Просто обычные трансферные слухи, пустая болтовня», — цитирует Симоняна Tuttomercatoweb.



В текущем сезоне чемпионата Италии аргентинский футболист сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.