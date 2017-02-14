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14 февраля 2017, 14:11 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Неманья Максимович: Остаюсь в «Астане» до лета и буду поддерживать форму

Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович в интервью «Спортски Журнал» рассказал о возвращении в клуб.

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11 февраля серб присоединился к столичной команде на сборах в Турции. В январе Максимович пропустил УТС в Дубае, так как вел переговоры с «Валенсией».

Летом Максимович в качестве свободного агента отправится в Испанию. Клуб вел переговоры с «Астаной» о переходе этой зимой, однако в итоге «Валенсия» отказалась платить за игрока 300 тысяч евро.

«У нас нет разногласий, обещанное выполнено. Остаюсь в “Астане” до лета. Для меня будет много значить поддержание формы, потому что предстоят матчи сборной. Многого жду в этом году от молодежной сборной Сербии на чемпионате Европы, на котором мы пойдем за третьим трофеем на третьем большом турнире», — сказал Максимович.

Контракт Максимовича с «Валенсией» вступит в силу летом. По пятилетнему соглашению серб заработает 7 миллионов евро. В контракте прописана опция возможного продления на еще один сезон.

22-летний Максимович выступает за «Астану» с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.

В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.

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