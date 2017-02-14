Возвращение Агуэро и скандал с Биличем. Главные события 25-го тура АПЛ

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«ЛИВЕРПУЛЬ» ВЕРНУЛСЯ?

«В какой-то момент мы потеряли легкость», — говорил перед матчем с «Тоттенхэмом» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Похоже, «красные» вновь ее обрели. В игре со «шпорами» мы увидели прежний «Ливерпуль» — быстрый, агрессивный, душащий соперника прессингом.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 11.02.2017, 20:30 2:0 Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур

И теперь у Клоппа есть возможность закрепить эффект — следующий матч «красные» проведут только 29 февраля. И команда уже отправилась на пятидневный сбор в испанскую Ла Мангу. «Мы словно бы снова находимся перед началом сезона. Нам нужно попытаться обернуть эту ситуацию себе на пользу. Мы идем в верхней части турнирной таблицы и это хорошо. Нам нужно продолжать в том же духе, и все будет хорошо», — сказал немец. Стоит добавить, что задача, которая была официально поставлена перед командой перед началом сезона — попасть в первую четверку.

Совпадение это или нет, но легкость к «Ливерпулю» вернулась, когда воссоединилось атакующее трио Мане-Фирмино-Коутиньо, наводившее ужас на соперников осенью. А в центре поля снова играли Хендерсон, Лаллана и Вайналдум, тогда как нещадно критикуемый болельщиками Эмре Джан сел на лавку.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 12.02.2017, 16:30 1:1 Бернли Челси

КАК ОСТАНОВИТЬ «ЧЕЛСИ»?

Секрет этого, похоже, знает главный тренер «Бернли» Шон Дайш и его парни. Пока другие пытались копировать схему «Челси» и тоже играть 3−4−3 или придумывать другие заумные штуки, он решил, что нет ничего лучше старой школы. Канонические 4−4−2, никакого прессинга, длинные забросы вперед и борьба, ну и, конечно, сумасшедшая, запредельная самоотдача. Ах, да, нужно еще отдать «Челси» мяч, что «Бернли» и сделал — владение было 72 на 28 в пользу «синих». А соотношение ударов в створ ворот — 4−2 в пользу хозяев.

«Мы набрали только одно очко, и, конечно, расстроены. Мы хотели победить. Мы пытались играть в футбол, “Бернли” же хотел только разрушать нашу игру», — сокрушался после матча главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Хотя итальянец, наверное, лукавит. Потому что это был едва ли не самый сложный выезд для «синих»: «Бернли» в этом сезоне дома играет просто фантастически — из 30 очков 29 «бордовые» набрали на «Терф Мур».

Да и, думается, Конте больше заботит не потеря двух очков, а «лимитные» карточки Давида Луиза и Фабрегаса — теперь они пропустят матч с «Суонси» в следующем туре.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 11.02.2017, 15:30 2:0 Арсенал Халл Сити

СКАНДАЛ НА «ЭМИРЕЙТС» И УСТАВШИЙ ВЕНГЕР

Скандальный эпизод случился в матче между «Арсеналом» и «Халлом» — форвард лондонцев Алексис Санчес забил рукой гол, который в итоге оказался победным.

В первом тайме в суматохе в штрафной «Халла» Санчес с близкого расстояния нанес удар по воротам, вратарь гостей Якупович его отразил, но мяч отскочил в руку нападающему и отлетел в сетку. При этом на повторах четко видно — чилиец не играл рукой, не делал никакого акцентированного движения в сторону мяча. Арбитр Марк Клаттенбург, судивший, между прочим, в 2016 году финалы чемпионата Европы и Лиги чемпионов, ничего не заметил и гол засчитал.

Тем временем бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт в интервью радиостанции ВВС 5 рассказал, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер думает о том, чтобы в конце сезона оставить свой пост.

«Мы разговаривали в четверг, пробыли вместе несколько часов. Он заметил, что его путь в “Арсенале” подходит к концу. Я никогда раньше не слышал от него ничего подобного. Он не сказал: “Я уйду в конце сезона”. Но у меня сложилось впечатление, что он думает именно так. Арсен выглядит уставшим», — сказал Райт.

Правда, Венгер после матча с «Халлом» заявил, что никуда уходить не собирается. «Да, у нас был ужин с Райтом, но там были и другие гости. Ценю вашу заботу обо мне и желание, чтобы я наконец отдохнул, но я пока не готов уходить на покой. Я выгляжу уставшим? Это потому, что я каждое утро рано встаю», — сказал Венгер.

Контракт 67-летнего француза с «Арсеналом» истекает в конце сезона, и пока новое соглашение не подписано.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 13.02.2017, 23:00 0:2 Борнмут Манчестер Сити

ШАНС ДЛЯ АГУЭРО

Перед матчем с «Борнмутом» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые заявил, что нападающий Агуэро может летом покинуть клуб. Конечно, в очень обтекаемой форме: мол, мы хотим, чтобы он остался, это очень важный для нас игрок, но никто не знает, что случится в конце сезона и все в том же духе.

Но, похоже, аргентинец получил свой шанс — Габриэл Жезус, вытеснивший его из стартового состава, получил травму уже на 14-й минуте игры с «Борнмутом». Бразилец подвернул голеностоп. Насколько все серьезно, пока неизвестно. «Надеюсь, все не очень серьезно. Но нужно подождать обследования», — сказал Гвардиола.

Вышедший на замену Агуэро хоть и не забил, но именно его активность привела к автоголу защитника «Борнмута» Мингса.

«Серхио провел отличный матч. Он бился не жалея себя и я рад за него. Это очень важный для нас игрок», — сказал Гвардиола.

«Сити» вышел на второе место, и отстает от «Челси» на восемь очков. И оптимисты из числа болельщиков «горожан» уже начали вспоминать сезон-2011/12, когда «МС» отставал от соседей из «Юнайтед» на те же восемь баллов в начале весны, но в итоге все же стал чемпионом.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 11.02.2017, 18:00 2:2 Вест Хэм Юнайтед Вест Бромвич Альбион

БИЛИЧ-ШОУ

Главного тренера «Вест Хэма» Славена Билича наверняка ждут разбирательство в Футбольной ассоциации и одноматчевая дисквалификация за его выходку в игре против «Вест Бромвича». Хорват, раздосадованный работой судейской бригады, сочно, но комично пнул телевизионный микрофон, стоявший у кромки поля, и несколько раз прокричал в него нелицеприятные и не вполне цензурные комментарии касательно рефери Майкла Оливера после того, как защитник «Вест Брома» Макоули сравнял счет в уже добавленное время.

«Судья принял четыре или пять спорных решений и все они были не в нашу пользу. При том, что это был один из лучших наших матчей за последние два года», — возмущался после матча Билич.

Хорват был недоволен, во-первых, тем, что Оливер отменил гол Фегули, посчитав, что в этом моменте был офсайд, а, во-вторых, вопросы вызывает первый гол «Вест Бромвича» — есть подозрение, что перед этим было нарушение правил.

Оливер отправил Билича досматривать последние секунды матча на трибуну, но за такие проявления страсти Билича и любят болельщики.