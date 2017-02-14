В составе «Ингольштадта» вышли игроки одиннадцати национальностей

Все игроки стартового состава команды были разных национальностей, сообщает «Сегодня».

С первых минут против «Баварии» играли — Мартин Хансен (Дания), Флорент Хадергьонай (Швейцария), Марвин Матип (Камерун), Марсель Тиссеран (ДР Конго), Маркус Зуттнер (Австрия), Ромен Брежери (Франция), Альмог Коэн (Израиль), Мэтью Леки (Австралия), Паскаль Гросс (Германия), Альфредо Моралес (США) и Дарио Лескано (Парагвай).

В составе одного из аутсайдеров Бундеслиги в запасе еще находились норвежец и бразилец.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Ингольштадт» со счетом 2:0, вырвав победу на последних минутах встречи.