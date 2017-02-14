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14 февраля 2017, 13:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на защитника ПСЖ Курзаву

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Лейвину Курзаве, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес хотел договориться о приобретении этого футболиста в летнее трансферное окно, однако парижский клуб отказался выставлять его на трансфер. Кроме того, трансферная стоимость Курзавы тогда также не устраивала «Барселону». В результате испанский гранд приобрёл Луку Диня.

По итогам 25 туров чемпионата Франции Курзава принял участие в 14 матчах, отметившись 2 голами и столькими же результативными передачами.

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