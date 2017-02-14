Андрей Панюков: И тут Боря Ротенберг говорит: «Тренер, ребята просят тройные премии»
Экс-форвард молодежки стал гостем «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
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Панюков в свои 22 года поиграл в нескольких российских клубах (в том числе в «Динамо») и в трех заграничных (помимо «Браги» это литовский «Атлантас» и французский «Аяччо»). Получилось
«БРАГА».
В ПОРТУГАЛИИ СПРАШИВАЛИ: «А РОССИЯ ИГРАЛА НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ?».
— С «Брагой» контракт расторгли в конце января. Когда шел в эту команду, разговор был о том, что, поиграв в дубле, вскоре перейду в первый состав. Все начиналось неплохо, во время двусторонок хорошо выглядел.
Но вскоре в основе «Браги» поменялся тренерский штаб. А когда новый человек приходит, вся молодежь слетает обычно в дубль. И смысл мне там дальше оставаться, в
Жалею ли, что ушел? Нет. Хотя там все неплохо — хорошая страна, нормальная зарплата, 6−7 тысяч евро чистыми. Хочу выходить на поле постоянно — играть, забивать… В «Браге» же футбол специфический — тактика первой и второй команды отличается друг от друга, что
Но на деле все иначе. Обычно при расстановке с двумя форвардами один из них оттягивается к опорнику, второй остается на чужой половине поля — чтобы, когда мяч перехватили, было кому отдать пас. У нас же и один располагался ближе к центральному полузащитнику, и второй в глубине поля, за 15 метров до защитников. В футболе нет Усэйна Болта, тяжело эти метры отыграть! Поэтому мы и забивали со «стандартов», с пенальти, после ошибок соперника.
Я был одним из самых старших, и ребята побаивались. Какие о русских представления: напьется, начнет бить. Поэтому шуток в мой адрес никогда не отпускали. Если только по поводу Euro-2016.
«А Россия играла на чемпионате Европы?» —
Что думаю о словах Леонида Слуцкого, который цитировал игроков: «Мы г…»? Ну, на этом Euro так и получилось, если даже главный тренер сказал. Опозорились, всем стыдно. Есть к чему стремиться. Посмотрите на исландцев! Там в стране 25 человек живут, из них, наверное, 11 футболистов и 2 тренера.
В «Браге» зарплаты в районе 25−30 тысяч евро. Базы у клуба нет. А вот стадион классный, красивый — там, где за одними воротами скала, его сделали к Euro-2004.
Вторая команда тренировалась на «Муниципальном стадионе Первого мая», и это интересный процесс. Мы работали, а вокруг группа здоровья, бабули по 60 лет, аэробикой занималась. Или пожарные учения проводили.
«ДИНАМО».
«В КАРМАНЕ 500 РУБЛЕЙ, НО ТУТ ПРИХОДИТ СМС ИЗ БАНКА».
— В России платят больше, чем за границей. В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи долларов в месяц. Видел ли джип Кокорина? Видел. Где мой? Батя отнял. А зачем в 18 лет огромный автомобиль? Зато построили дом за городом, у отца и матери появилась машина. А зачем мне в таком возрасте много денег?
С первой получкой в «Динамо» связана интересная история. Одолжил у друга, Миши Жабкина, 500 рублей, и повел девушку в кафе. Сделали заказ, понимаю, что не смогу по счету заплатить — уже больше пятисот получается. Что делать? Попросить, чтобы заплатила за меня — ну стыдно же… И в этот момент на карточку приходит эсэмэска — первая зарплата! Хороший был день, тогда от «Планерной» до базы «Динамо» даже поехал на такси.
Но «башню» мне не сносило. Себе оставлял 100 тысяч рублей в месяц, остальные деньги, включая премии, отдавал маме с папой. 100 тысяч в 18 лет не просто хватало, это — за глаза.
В ночные клубы не ходил, тренировка — дом, дом — тренировка, вот и весь мой режим. Главное — воспитание, то, что мать с отцом заложили. Да и не могу сказать, что в «Динамо» сильно гуляли. Собирались иногда в ресторане, но ненадолго.
В «Динамо» была хорошая «банда», скучаю по ней. Отличный коллектив собрался. Юмор, шутки специфические… Володя Гранат с виду парень необщительный, интервью редко дает. Но в коллективе не молчит — всегда в центре внимания. Расскажу шутку от Граната. В тот момент я был в сборной, но ребята говорили: динамовский оператор, который делал нарезки, поставил на заставку пять гномов, а вместо их физиономий — лица нашего тренерского штаба. Тогда у нас работали румынские специалисты. И эти гномы на экране
Мы знали, что у Бори Ротенберга влиятельные родственники, но сам он этого никак не показывал — очень хотел играть в футбол, с поля всегда уходил последним. В результате, когда появился шанс, доказал, что умеет. А в то время в «Динамо» его порой спускали в дубль, и Борис был частым гостем нашей раздевалки.
Помню, победили в конце сезона: то ли 5:1, то ли 4:1. Заходим под трибуны счастливые. За победу в дубле платили премию 15 тысяч рублей. Мы, молодые, молчим — дело не в деньгах, главное — мы в футболе. И тут Боря говорит: «Тренер, вся команда просит — тройные премии, ну хотя бы двойные. Ну давайте решим вопрос!» Сергей Николаевич Чикишев, который тогда нас тренировал, отвечает: «Ну, поговорю с руководством». Он думал, что Боря это всерьез,
«АЯЧЧО».
И ТУТ АФРИКАНЕЦ ГОВОРИТ: «ЗДОРОВО, АНДРЮХА!».
— И в «Аяччо», и в «Браге» есть традиция — на представлении новичков нужно петь. Я в обеих командах исполнял «Катюшу». Поставили в середине комнаты стул, залез на него, представился: кто, откуда, — и начал. Первый куплет закончил, собрался второй исполнять, но парни захлопали — второй «клиент» был….
Когда завершил выступление, вышел
Какие проблемы за границей? В «Аяччо», например, долго не могли найти квартиру. Это же курорт, Корсика… Я приехал в августе, а это разгар сезона. Квартиру удалось найти только через две недели. Ну и, конечно, проблема с тем, как добираться в Москву. Дают три выходных, сутки только на дорогу уходят. Получалось, что дома мог побыть только 24 часа.
Когда в «Аяччо» спрашивали про зарплаты в России, открывал интернет и показывал, что писали про Кураньи, Воронина… Когда ребята видели суммы, казалось, у них кровь из глаз пойдет. В «Аяччо"-то у капитана команды оклад 20 тысяч евро. Он уже давно в команде, ее лидер.
Аяччо — это Корсика, и, как говорят местные жители, «мы — не французы». Они немного разные. Скажем, если во всей Франции мог встретить парней в шортах, идущих на пляж за ручки, то в Аяччо это трудно представить.
Слышал про высказывание Криштиану: «Я гей, но наполнен деньгами». В Португалии, кстати, об этом говорят, и большинство ребят в «Браге» считают, что он гей. Жизнь такая, в Европе за это нет общественного порицания. В России же это неприемлемо. Будут подкалывать. Притеснения в команде не будет, мы
«АТЛАНТАС».
ЗАРПЛАТА В ЛИТВЕ — 600 ЕВРО.
— Главное воспоминание о Литве — это Шемберас. Дейвидас играл в «Жальгирисе», и
Меня удалили в моем последнем матче за «Атлантас», потом красную карточку показали Шемберасу. Он уходит, жмет мне руку: «Андрюха, уезжай отсюда, нечего тут делать».
И я отправился в «Аяччо». А сейчас могу вернуться — в Литве на самом деле непростой футбол. Много молодых ребят, все хотят показать себя. Меня в городе знают, любят. Зарплата там невысокая, около 600 евро, но главное — играть.
Всю карьеру в литовском чемпионате не смогу провести. Уверен, у меня еще будет шанс выйти на высокий европейский уровень. Не переживаю, сейчас мир такой, что тебя все заметят, если хорошо выглядишь на поле. Помню, на встречи с участием «Атлантаса» приезжало много скаутов. Все охотятся за хорошими футболистами.
Россия? Пока еще есть время воплотить в жизнь мечту — выступать в
Если честно, скучаю по старой динамовской банде. С таким теплом вспоминаю! Мне было 17, а какой состав крутой у нас — Воронин, Колодин, Семшов, Кураньи, Мисимович, Кокорин начинал… Так нравилось мне все! Если брать просто футбол, то «Динамо» — одна из лучших команд за всю историю. Помню матч дубля в Томске в минус 35. Шерстяные носки, потом пакеты целлофановые, потом бутсы — и вперед. Эх, как здорово было!
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