Андрей Панюков: И тут Боря Ротенберг говорит: «Тренер, ребята просят тройные премии»

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Экс-форвард молодежной сборной России и португальской «Браги», с которой в конце января он расторг контракт, в прямом эфире на странице «СЭ» в «Фейсбуке» ответил на вопросы подписчиков.

Панюков в свои 22 года поиграл в нескольких российских клубах (в том числе в «Динамо») и в трех заграничных (помимо «Браги» это литовский «Атлантас» и французский «Аяччо»). Получилось что-то вроде путеводителя по жизни российского футболиста.

«БРАГА».

В ПОРТУГАЛИИ СПРАШИВАЛИ: «А РОССИЯ ИГРАЛА НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ?».

— С «Брагой» контракт расторгли в конце января. Когда шел в эту команду, разговор был о том, что, поиграв в дубле, вскоре перейду в первый состав. Все начиналось неплохо, во время двусторонок хорошо выглядел.

Но вскоре в основе «Браги» поменялся тренерский штаб. А когда новый человек приходит, вся молодежь слетает обычно в дубль. И смысл мне там дальше оставаться, в коллективе-то ребятам по 17−18 лет?..

Жалею ли, что ушел? Нет. Хотя там все неплохо — хорошая страна, нормальная зарплата, 6−7 тысяч евро чистыми. Хочу выходить на поле постоянно — играть, забивать… В «Браге» же футбол специфический — тактика первой и второй команды отличается друг от друга, что вообще-то странно. «Брага-Б» играла вроде бы по атакующей модели, в два нападающих.

Но на деле все иначе. Обычно при расстановке с двумя форвардами один из них оттягивается к опорнику, второй остается на чужой половине поля — чтобы, когда мяч перехватили, было кому отдать пас. У нас же и один располагался ближе к центральному полузащитнику, и второй в глубине поля, за 15 метров до защитников. В футболе нет Усэйна Болта, тяжело эти метры отыграть! Поэтому мы и забивали со «стандартов», с пенальти, после ошибок соперника.

Я был одним из самых старших, и ребята побаивались. Какие о русских представления: напьется, начнет бить. Поэтому шуток в мой адрес никогда не отпускали. Если только по поводу Euro-2016. Как-то раз парни стали спрашивать о нашем выступлении во Франции.

«А Россия играла на чемпионате Европы?» — что-то в этом духе спросили. Ну, пошутили разок — и хватит, а то можно и по шее получить. Понимаю, смех смехом, но есть предел, поэтому и спросил: «Что, дураки, одно и то же повторять?» Но, по сути-то, все понимают, что это провал, в то время как Португалия стала чемпионом.

Что думаю о словах Леонида Слуцкого, который цитировал игроков: «Мы г…»? Ну, на этом Euro так и получилось, если даже главный тренер сказал. Опозорились, всем стыдно. Есть к чему стремиться. Посмотрите на исландцев! Там в стране 25 человек живут, из них, наверное, 11 футболистов и 2 тренера.

В «Браге» зарплаты в районе 25−30 тысяч евро. Базы у клуба нет. А вот стадион классный, красивый — там, где за одними воротами скала, его сделали к Euro-2004.

Вторая команда тренировалась на «Муниципальном стадионе Первого мая», и это интересный процесс. Мы работали, а вокруг группа здоровья, бабули по 60 лет, аэробикой занималась. Или пожарные учения проводили.

«ДИНАМО».

«В КАРМАНЕ 500 РУБЛЕЙ, НО ТУТ ПРИХОДИТ СМС ИЗ БАНКА».

— В России платят больше, чем за границей. В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи долларов в месяц. Видел ли джип Кокорина? Видел. Где мой? Батя отнял. А зачем в 18 лет огромный автомобиль? Зато построили дом за городом, у отца и матери появилась машина. А зачем мне в таком возрасте много денег?

С первой получкой в «Динамо» связана интересная история. Одолжил у друга, Миши Жабкина, 500 рублей, и повел девушку в кафе. Сделали заказ, понимаю, что не смогу по счету заплатить — уже больше пятисот получается. Что делать? Попросить, чтобы заплатила за меня — ну стыдно же… И в этот момент на карточку приходит эсэмэска — первая зарплата! Хороший был день, тогда от «Планерной» до базы «Динамо» даже поехал на такси.

Но «башню» мне не сносило. Себе оставлял 100 тысяч рублей в месяц, остальные деньги, включая премии, отдавал маме с папой. 100 тысяч в 18 лет не просто хватало, это — за глаза.

В ночные клубы не ходил, тренировка — дом, дом — тренировка, вот и весь мой режим. Главное — воспитание, то, что мать с отцом заложили. Да и не могу сказать, что в «Динамо» сильно гуляли. Собирались иногда в ресторане, но ненадолго. Кто-то занят, у кого-то дети, у кого-то жена беременная.

В «Динамо» была хорошая «банда», скучаю по ней. Отличный коллектив собрался. Юмор, шутки специфические… Володя Гранат с виду парень необщительный, интервью редко дает. Но в коллективе не молчит — всегда в центре внимания. Расскажу шутку от Граната. В тот момент я был в сборной, но ребята говорили: динамовский оператор, который делал нарезки, поставил на заставку пять гномов, а вместо их физиономий — лица нашего тренерского штаба. Тогда у нас работали румынские специалисты. И эти гномы на экране что-то кидали: то ли яблоки, то ли монетки… Очень смешно. Петреску тоже хохотал. Но обиделся, хотел применить даже какие-то санкции к оператору. Володя ходил, извинялся, сказал, что это он устроил. Ну и все — забыли.

Мы знали, что у Бори Ротенберга влиятельные родственники, но сам он этого никак не показывал — очень хотел играть в футбол, с поля всегда уходил последним. В результате, когда появился шанс, доказал, что умеет. А в то время в «Динамо» его порой спускали в дубль, и Борис был частым гостем нашей раздевалки.

Помню, победили в конце сезона: то ли 5:1, то ли 4:1. Заходим под трибуны счастливые. За победу в дубле платили премию 15 тысяч рублей. Мы, молодые, молчим — дело не в деньгах, главное — мы в футболе. И тут Боря говорит: «Тренер, вся команда просит — тройные премии, ну хотя бы двойные. Ну давайте решим вопрос!» Сергей Николаевич Чикишев, который тогда нас тренировал, отвечает: «Ну, поговорю с руководством». Он думал, что Боря это всерьез, юмора-то не понял: что ему, игроку основного состава, эти 15 тысяч?

«АЯЧЧО».

И ТУТ АФРИКАНЕЦ ГОВОРИТ: «ЗДОРОВО, АНДРЮХА!».

— И в «Аяччо», и в «Браге» есть традиция — на представлении новичков нужно петь. Я в обеих командах исполнял «Катюшу». Поставили в середине комнаты стул, залез на него, представился: кто, откуда, — и начал. Первый куплет закончил, собрался второй исполнять, но парни захлопали — второй «клиент» был….

Когда завершил выступление, вышел официант-африканец и исполнил то же самое — по-русски! Все в шоке! Потом, кстати, много таких встречал. Как-то в Валансьене, на рецепции в отеле сдаю паспорт портье-африканцу, слышу: «Здорово, Андрюха!». Я обалдел: «Здорово!» Ну, бывает такое, когда человек одно слово выучит и повторяет. Но он продолжает: «Как твои дела, откуда приехал? С кем играете?» Оказалось, мужик 10 лет в Киеве прожил, освоил даже украинский. А сам из Сенегала.

Какие проблемы за границей? В «Аяччо», например, долго не могли найти квартиру. Это же курорт, Корсика… Я приехал в августе, а это разгар сезона. Квартиру удалось найти только через две недели. Ну и, конечно, проблема с тем, как добираться в Москву. Дают три выходных, сутки только на дорогу уходят. Получалось, что дома мог побыть только 24 часа.

Когда в «Аяччо» спрашивали про зарплаты в России, открывал интернет и показывал, что писали про Кураньи, Воронина… Когда ребята видели суммы, казалось, у них кровь из глаз пойдет. В «Аяччо"-то у капитана команды оклад 20 тысяч евро. Он уже давно в команде, ее лидер.

Аяччо — это Корсика, и, как говорят местные жители, «мы — не французы». Они немного разные. Скажем, если во всей Франции мог встретить парней в шортах, идущих на пляж за ручки, то в Аяччо это трудно представить.

Слышал про высказывание Криштиану: «Я гей, но наполнен деньгами». В Португалии, кстати, об этом говорят, и большинство ребят в «Браге» считают, что он гей. Жизнь такая, в Европе за это нет общественного порицания. В России же это неприемлемо. Будут подкалывать. Притеснения в команде не будет, мы все-таки делаем одно дело. Но по мне это ненормально, отклонение.

«АТЛАНТАС».

ЗАРПЛАТА В ЛИТВЕ — 600 ЕВРО.

— Главное воспоминание о Литве — это Шемберас. Дейвидас играл в «Жальгирисе», и как-то в матче с нами в первые же 15 минут так лупанул мне по ноге, что развалился щиток! Сразу понял, чего вообще ждать. Смотрю на судью и понимаю, что свистеть он не будет.

Меня удалили в моем последнем матче за «Атлантас», потом красную карточку показали Шемберасу. Он уходит, жмет мне руку: «Андрюха, уезжай отсюда, нечего тут делать».

И я отправился в «Аяччо». А сейчас могу вернуться — в Литве на самом деле непростой футбол. Много молодых ребят, все хотят показать себя. Меня в городе знают, любят. Зарплата там невысокая, около 600 евро, но главное — играть.

Всю карьеру в литовском чемпионате не смогу провести. Уверен, у меня еще будет шанс выйти на высокий европейский уровень. Не переживаю, сейчас мир такой, что тебя все заметят, если хорошо выглядишь на поле. Помню, на встречи с участием «Атлантаса» приезжало много скаутов. Все охотятся за хорошими футболистами.

Россия? Пока еще есть время воплотить в жизнь мечту — выступать в топ-лиге, проявить себя. Когда был маленьким, в 18 лет, зашел разговор о «Зените». Но там скупали молодых, Ваню Соловьева того же, и чем все кончилось? А меня тогда подтянули в основу «Динамо», дали шанс на сборах. Ну какой смысл мне переходить в «Зенит», если ничего из себя не представлял? Ну будет там денег больше, и что?

Если честно, скучаю по старой динамовской банде. С таким теплом вспоминаю! Мне было 17, а какой состав крутой у нас — Воронин, Колодин, Семшов, Кураньи, Мисимович, Кокорин начинал… Так нравилось мне все! Если брать просто футбол, то «Динамо» — одна из лучших команд за всю историю. Помню матч дубля в Томске в минус 35. Шерстяные носки, потом пакеты целлофановые, потом бутсы — и вперед. Эх, как здорово было!