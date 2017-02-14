Первые «жертвы» Петрушина и естественный отбор в «Иртыше»

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Так, не подошел шымкентцам Эндрю Мвесигва. Защитник из Уганды ранее провел за «Ордабасы» четыре сезона, став любимчиком болельщиков. Но в этот раз ему не довелось доказать свою необходимость. Похоже, Алексей Петрушин не рискнул подписывать возрастного игрока с учетом того, что в составе переизбыток футболистов, кому за 30.

Не будет в «Ордабасы» и Неманьи Яничича. Интересно, что 30-летний босниец последние два сезона провел в ташкентском «Локомотиве», отыграл 40 матчей. До этого выступал за черногорский «Морген», сербские «Бежания» и «Напередак». Становился чемпионом Черногории (2008/2009, 2010/2011) и Сербии (2012/2013), а также обладателем Суперкубка Узбекистана (2015).

В то же время не ясна судьба Витаса Гашпуйтиса. 22-летний литовский защитник является воспитанником клуба «Шайляй», за который начал выступать в 2013 году. В прошлом сезоне перешел в «Атлантас», финишировавший в чемпионате на четвертом месте. Также привлекался в молодежную сборную своей страны. Примечательно, что в январе не прошел просмотр в «Ростове». Быть может, в «Ордабасы» проявит себя с наилучшей стороны. Как-никак перспективный футболист с ростом 197 сантиметров, что очень неплохо для игрока его амплуа.

Должен прибыть в расположение команды сенегальский опорник Абдуллаи Диакате. Предыдущий год он провел за шымкентцев. Принял участие в 31 матче, забил три гола. В КПЛ с 2012 года. Если не удастся пролонгировать контракт с «Ордабасы», может вернуться в «Тараз», тем более что ранее ходили разговоры об интересе к нему со стороны команды Воита Талгаева.

Теперь об «Иртыше». Павлодарцы в последние дни подписали двух легионеров. Ими стали бразилец Родриго Антонио и камерунец Серж Бандо. Оба являются игроками средней линии. Бандо в прошлом году защищал цвета «Окжетпеса», в 28 матчах забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Антонио с августа 2016 года выступал в чемпионате Израиля за «Бней-Сахнин» (14 игр). Прежде играл за португальские «Маритиму», «Белененсеш», «Пасуш де Феррейра», «Ольяненсе», «Пасуш де Феррейра».

Другой 23-летний бразилец Жан Теодоро Собриньо в «Иртыше» не останется. Воспитанник «Коринтианса» с осени прошлого года находился в молдавском «Зимбру». До этого играл за бразильский клуб третьего дивизиона «ABC Futebol Clube» (десять матчей, один гол). Еще выступал за вторую команду «Фламенго» (семь матчей) и клуб «Хартберг» из Австрии (три матча). Был период в его карьере, когда долгое время не мог найти команду.

Из потенциальных новичков на просмотре находится украинский защитник Евгений Ткачук. Воспитанник запорожского «Металлурга» основную часть карьеры провел в «Ворскле» — шесть сезонов, 71 матч. Летом перешел в «Зарю», но за основной состав 25-летний игрок провел только два матча, еще пять за молодежную команду. Кроме того, при Михаиле Фоменко вызывался в сборную Украины, но ни одной официальной встречи не провел.

Что касается других трансферов, то «Окжетпес» подписал экс-форварда софийских «Локомотива» и «Левски», московского «Динамо» и сборной Болгарии Цветана Генкова. К тому же, кокшетаусцы не стали оставлять в команде Сергея Струкова и украинца Ярослава Квасова.

«Кайрат» присматривается к ивуарийскому нападающему «Анжи» Яннику Боли. Махачкалинцы из-за смены клубного руководства устроили распродажу своих футболистов. Большую группу отпустили на правах свободного агента. Очевидно, что не станут удерживать и Боли, если алматинцы всерьез намерены его заполучить.

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ закроется 3 апреля.