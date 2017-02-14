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14 февраля 2017, 12:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ф. Погба: Я научился принимать поражения, а Поль сходит от поражений с ума

Защитник «Сент-Этьена» Флорентин Погба рассказал, как его брат Поль Погба, который выступает за «Манчестер Юнайтед», реагирует на поражения.

Оба футболиста столкнутся лицом к лицу в 1/16 финала Лиги Европы.

«Поль очень раздражительный, он не любит проигрывать. Его голова разрывается, когда он проигрывает. Я научился проигрывать и принимать поражение, я считаю, что не проигрываю, а учусь. Но когда проигрывает Поль, он сходит с ума.

Два матча против “МЮ” будут эмоциональными, но я надеюсь, что мы извлечём из этого что-то полезное. Несмотря на то что “МЮ” является великим клубом, всё возможно. Может, на бумаге они сильнее, но это ни о чём не говорит», — цитирует Погба Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен» состоится 16 февраля.

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