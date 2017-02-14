Ф. Погба: Я научился принимать поражения, а Поль сходит от поражений с ума

Оба футболиста столкнутся лицом к лицу в 1/16 финала Лиги Европы.



«Поль очень раздражительный, он не любит проигрывать. Его голова разрывается, когда он проигрывает. Я научился проигрывать и принимать поражение, я считаю, что не проигрываю, а учусь. Но когда проигрывает Поль, он сходит с ума.



Два матча против “МЮ” будут эмоциональными, но я надеюсь, что мы извлечём из этого что-то полезное. Несмотря на то что “МЮ” является великим клубом, всё возможно. Может, на бумаге они сильнее, но это ни о чём не говорит», — цитирует Погба Sky Sports.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен» состоится 16 февраля.