Ф. Погба: Я научился принимать поражения, а Поль сходит от поражений с ума
Защитник «Сент-Этьена» Флорентин Погба рассказал, как его брат Поль Погба, который выступает за «Манчестер Юнайтед», реагирует на поражения.
Оба футболиста столкнутся лицом к лицу в 1/16 финала Лиги Европы.
«Поль очень раздражительный, он не любит проигрывать. Его голова разрывается, когда он проигрывает. Я научился проигрывать и принимать поражение, я считаю, что не проигрываю, а учусь. Но когда проигрывает Поль, он сходит с ума.
Два матча против “МЮ” будут эмоциональными, но я надеюсь, что мы извлечём из этого
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сент-Этьен» состоится 16 февраля.
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