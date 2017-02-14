Ферлаино: Мы заплатили за Марадону 13 млрд лир

«Переговоры с “Барселоной” были очень тяжелыми. Мы начали их после товарищеского матча с ними. Нам сказали, что Марадона не будет играть. Я понял, что у него проблемы с руководством клуба. Мы часто видимся. Это гений, и я его очень люблю. Дома у него были проблемы, но за игру у меня никогда не было повода упрекнуть его. Мы их удивили деньгами, которые предложили за Диего в письменной форме. Они согласились, затем передумали, но уже было поздно, так как документ существовал. Мы заплатили за Марадону 13 млрд лир — вдвое больше того, что стоил бы сегодня Роналду», — цитирует Ферлаино AS.