Жуниор Кабананга: Я в хорошей форме и готов биться за цвета «Астаны»

— Жуниор, после личного успеха на кубке Африке к вам стали иначе относится в сборной Конго?

— Я понимаю, о чем вы. Да, я ехал на Кубок африканских наций-2017 в качестве резервиста, подменяя игрока основного состава сборной ДР Конго, получившего травму. Но в жизни всегда есть шансы и главное правильно воспользоваться этими шансами. Это жизнь — все меняется. Сегодня ты — запасной, а завтра можешь стать героем. Конечно, отношение изменилось. Я чувствую большое внимание со стороны СМИ и болельщиков. Приятно, что мои усилия оценили на родине.

— Вы стали лучшим бомбардиром Кубка африканских наций-2017. Повлияла ли «Астана» на ваше становление как супер-бомбардира?

— Безусловно. Тот неоценимый опыт, который я получил в играх за «Астану» в европейских клубных турнирах закалили меня, сделали сильнее. Посмотрите на уровень наших соперников, и вы поймете, о каком высоком классе идет речь. Очень много я получаю от нашего коуча Станимира, который каждый день делает меня сильнее. Я благодарен ставшему для меня родным казахстанскому клубу за опыт, веру и добро. Я стараюсь и буду стараться отплатить клубу той же монетой.

— После ваших успехов на африканском турнире интерес к вам со стороны европейских клубов резко повысился. СМИ «сватают» вас, то во Францию, то в Англию. Вы сами хотите покинуть «Астану»?

— Есть такая африканская поговорка, что ты плохой охотник, если не мечтаешь о большой добыче, о крупном звере. Но я игрок «Астаны» — команды, которая вышла на серьезный европейский уровень и регулярно играет в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Уровень «Астаны» гораздо выше, чем уровень неамбициозной команды чемпионата Франции, Голландии или Бельгии. Я вижу, как развивается наш молодой клуб, к нам тянутся болельщики всей страны. Мы каждый год прогрессируем! Поэтому я хочу играть здесь, в «Астане». Тем более я чувствую любовь и поддержку казахстанских болельщиков. Сам народ, простые люди в Казахстане просто потрясающие! Всегда на позитиве, улыбчивые и доброжелательные. Я полюбил Казахстан и, покуда клуб мне доверяет, я буду биться за цвета «Астаны»!

— Велика ли у вас мотивация биться за «Астану» в чемпионате Казахстана?

— Я очень хочу, чтобы в нашем чемпионате было много хороших конкурентоспособных клубов. Пусть усилится «Тобол», «Актобе», «Ордабасы»! Пусть они удачно играют и в чемпионате и на европейской арене. Чем больше у нас сложных матчей в чемпионате, тем в большем тонусе мы будем перед еврокубками! Поэтому накануне сезона я желаю всем казахстанским клубам обрести себя и достойно представлять свои регионы. Что же касается вашего вопроса, то отвечу, что не выкладываясь в чемпионате, мы не сможем битья в Европе. А я хочу, чтобы моя «Астана» вновь попала в групповой турнир, а мой Казахстан знал, что африканский парень по фамилии Кабананга постарался для этого общекомандного успеха!

— В какой спортивной форме вы сейчас находитесь?

— Думаю, что я в порядке. Отдыхал мало, конечно. Если вы помните, я в конце сезона получил вызов в сборную Конго и готовился к Кубку африканских наций-2017. Но коуч Стойлов дал мне возможность немного восстановиться, и я, вот уже три дня в турецком Кунду вместе со всеми нашими парнями работаю в тренировочном лагере «Астаны». Сегодня играем с украинским клубом и если Станимир мне доверит место в старте или выпустит на замену, я постараюсь сыграть на максимуме.

— «Астана» подписала в межсезонье сразу троих новых нападающих! Не боитесь конкуренции?

— Конкуренция — это единственный критерий прогресса игрока. Я видел Рому и Дидара в деле в их прошлых клубах. Это молодые и очень интересные игроки. Они разные по стилю, но очень талантливые. Аздрен был лучшим в Румынии, а там хорошая лига. Так что я буду играть в линии атаки с отличными игроками и хорошими парнями. Я уже со всеми познакомился и могу сказать, что мы подружились с новичками. Всех в команде встретили очень тепло. Иначе и быть не могло, ведь мы — «Астана». Настоящая гордость страны и лучший футбольный клуб дорогого моему сердцу Казахстана!