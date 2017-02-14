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14 февраля 2017, 9:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Санья может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Вест Хэм»

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья, скорее всего, сменит один английский клуб на другой.

Произойдёт это не раньше лета, когда откроется трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, футболист попал в сферу интересов «Вест Хэм Юнайтед». Контракт Бакари Санья с «горожанами» истекает по окончании сезона-2016/17, а новый договор руководство «МС» предлагать не планирует. «Молотобойцы» хотят воспользоваться этим и заполучить француза на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Бакари Санья принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и отдал 1 результативный пас.

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