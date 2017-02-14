Хави: Хочу возглавить «Барселону», работа в офисе меня не интересует

О своем последнем матче за каталонский клуб.

«Это был удивительный момент. Конечно, мне было тяжело, поскольку в тот момент я вспомнил время, проведенное в этом клубе. Но я уходил со спокойной душой, потому что мне удалось сотворить историю, выиграть множество трофеев и поиграть не с одним поколением прекрасных игроков.

Горд тем, что носил футболку «Барселоны» и помог сборной Испании стать чемпионом Европы и мира. Я действительно любил эти команды. До сих пор с теплотой вспоминаю то время.

Об отношениях с игроками.

«Множество историй связано с раздевалкой «Барселоны», но я могу заверить вас, что в этом клубе всегда на первом месте стояли интересы команды. Мы всегда были дружной семьей. Уверен, сейчас там происходит то же самое.

О роли Йохана Кройфа.

«Уже много раз говорил, что мы являемся учениками Кройфа. Благодаря ему, у «Барселоны» есть преимущество перед другими командами. Он стал автором наших идей, отцом философии. Да, он наш отец, и это не подлежит никаким обсуждениям.

Посмотрите, сколько трофеев выиграла «Барселона» за последние 10−15 или 20 лет. Йохан Кройф является самым влиятельным человеком в истории футбола, а самым престижным клубом, конечно же, «Барселона».

О выступлении в чемпионате Катара.

«Мне нравится проект, предложенный руководством «Аль-Садда». Когда-то я говорил, что мне нужно было поучаствовать в формировании клуба. Сейчас я работаю в академии. Увлечен тренерской деятельностью и знаю, что представляют из себя катарские футболисты.

Конечно, я никогда не скрывал, что работа в «Барселоне» — моя главная цель. Хочу быть главным тренером этой команды, а работа в офисе меня вообще не интересует.

О нынешней атаке «Барселоны».

«Они относятся к числу лучших нападающих мира, а Лионель Месси, на мой взгляд, лучший футболист в истории. У него прекрасные отношения с Неймаром и Луисом Суаресом, а это радует. Они наслаждаются игрой, создают бесконечное количество голевых моментов, и показывают разницы между другими игроками. Это три зверя, которые могут выиграть все и на индивидуальном уровне».