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14 февраля 2017, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гамбург» намерен продлить контракт с главным тренером Гисдолем

Руководство «Гамбурга» довольно работой главного тренера Маркуса Гисдоля и намерено предложить ему продление контракта.

Об этом сообщил спортивный директор ганзейского клуба Йенс Тодт.

«Мы скоро обсудим с Гисдолем этот вопрос, однако не намерены делать его предметом каждодневного обсуждения в СМИ. Мы очень довольны работой тренера. Несомненно, на поле видно, что у команды есть свой почерк игры», — приводит слова Тодта NDR Sportclub

Гисдоль возглавил «Гамбург» в конце сентября, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Бруно Лаббадиа. По итогам 20 туров Бундеслиги команда с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. В матче 20-го тура «Гамбург» на выезде обыграл «РБ Лейпциг» (3:0), который с 42 очками находится на 2-м месте.

Действующее соглашение Гисдоля в силе до лета 2017 года.

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