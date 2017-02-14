«Гамбург» намерен продлить контракт с главным тренером Гисдолем

Об этом сообщил спортивный директор ганзейского клуба Йенс Тодт.



«Мы скоро обсудим с Гисдолем этот вопрос, однако не намерены делать его предметом каждодневного обсуждения в СМИ. Мы очень довольны работой тренера. Несомненно, на поле видно, что у команды есть свой почерк игры», — приводит слова Тодта NDR Sportclub



Гисдоль возглавил «Гамбург» в конце сентября, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Бруно Лаббадиа. По итогам 20 туров Бундеслиги команда с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. В матче 20-го тура «Гамбург» на выезде обыграл «РБ Лейпциг» (3:0), который с 42 очками находится на 2-м месте.



Действующее соглашение Гисдоля в силе до лета 2017 года.