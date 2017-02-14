После следующего гола Марсьяля «Манчестер Юнайтед» заплатит «Монако» £ 8,5 млн

Как сообщает Manchester Evening News, в договоре между клубами был прописан пункт, согласно которому французы получат £ 8,5 млн после того, как форвард забьёт за манкунианцев 25 мячей.



В выходные в игре против «Уотфорда» (2:0) 21-летний француз забил свой 24-й гол за всё время выступлений в Англии.



Напомним, что «Монако» при продаже Марсьяля уже заработал на нём £ 42,4 млн. Соглашение между клубами предусматривает и другие бонусы, по которым итоговая стоимость нападающего может вырасти до £ 62 млн.