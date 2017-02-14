Экс-игрок сборной Болгарии перешел в «Окжетпес»
Под занавес нынешних
учебно-тренировочных сборов синегорцы осуществили свою главную трансферную цель нынешнего межсезонья — команду пополнил экс-игрок сборной Болгарии Цветан Генков, передает официальный сайт кокшетауского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Клуб заключил контракт с игроком на один год. Сотрудничество стало возможно благодаря длительным и непростым переговорам. Болгарин прошел медицинское обследование и готов помочь своему новому клубу в нынешнем сезоне. Добро пожаловать, Цветан! Добре дошли Цветан!
Полное имя: Цветан Валентинов Генков.
Дата рождения:
Гражданство: Болгария.
Амплуа: нападающий.
Рост: 186 см.
Вес: 77 кг.
Карьера:
2001−2004 — «Локомотив» (Мездра, Болгария) — 72 матча (39 голов).
2004−2007 — «Локомотив» (София, Болгария) — 86 матчей (50).
2007−2010 — «Динамо» (Москва, Россия) — 36 матчей (4).
2010 — «Локомотив» (София, аренда) — 26 матчей (15).
2011−2013 — «Висла» (Краков, Польша) — 55 матчей (17).
2013−2014 — «Левски» (София, Болгария) — 27 матчей (5).
2014−2016 — «Денизлиспор» (Денизли, Турция) — 50 матчей (16).
2016 — «Локомотив» (Горно-Оряховица, Болгария) — 9 матчей.
С 2017 — «Окжетпес».
Играл за молодежную и национальную сборные Болгарии.
Достижения:
Командные:
Бронзовый призёр чемпионата Болгарии: 2006/2007.
Бронзовый призёр чемпионата России: 2008.
Чемпион Польши: 2011.
Личные:
Лучший бомбардир чемпионата Болгарии: 2006/07.
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