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14 февраля 2017, 9:17 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Экс-игрок сборной Болгарии перешел в «Окжетпес»

Под занавес нынешних учебно-тренировочных сборов синегорцы осуществили свою главную трансферную цель нынешнего межсезонья — команду пополнил экс-игрок сборной Болгарии Цветан Генков, передает официальный сайт кокшетауского клуба.

Под занавес нынешних <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборов <span class=error>синегорцы</span> осуществили свою главную трансферную цель нынешнего межсезонья — команду пополнил <nobr>экс-игрок</nobr> сборной Болгарии <span class=error>Цветан</span> <span class=error>Генков</span> передает официальный сайт кокшетауского клуба. Увеличить
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Клуб заключил контракт с игроком на один год. Сотрудничество стало возможно благодаря длительным и непростым переговорам. Болгарин прошел медицинское обследование и готов помочь своему новому клубу в нынешнем сезоне. Добро пожаловать, Цветан! Добре дошли Цветан!

Полное имя: Цветан Валентинов Генков.

Дата рождения: 08.02.1984 (Мездра, Болгария).

Гражданство: Болгария.

Амплуа: нападающий.

Рост: 186 см.

Вес: 77 кг.

Карьера:

2001−2004 — «Локомотив» (Мездра, Болгария) — 72 матча (39 голов).

2004−2007 — «Локомотив» (София, Болгария) — 86 матчей (50).

2007−2010 — «Динамо» (Москва, Россия) — 36 матчей (4).

2010 — «Локомотив» (София, аренда) — 26 матчей (15).

2011−2013 — «Висла» (Краков, Польша) — 55 матчей (17).

2013−2014 — «Левски» (София, Болгария) — 27 матчей (5).

2014−2016 — «Денизлиспор» (Денизли, Турция) — 50 матчей (16).

2016 — «Локомотив» (Горно-Оряховица, Болгария) — 9 матчей.

С 2017 — «Окжетпес».

Играл за молодежную и национальную сборные Болгарии.

Достижения:

Командные:

Бронзовый призёр чемпионата Болгарии: 2006/2007.

Бронзовый призёр чемпионата России: 2008.

Чемпион Польши: 2011.

Личные:

Лучший бомбардир чемпионата Болгарии: 2006/07.

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