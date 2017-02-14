Директор Пинской академии футбола: Думаем заявить команду во вторую лигу

В фойе академии только и было разговоров, что о… биатлоне. А вернее о Дарье Домрачевой, которая в тот день совершила почти невероятное и с 27-го места в гонке преследования добралась до серебряной медали на чемпионате мира. Начальство, включая директора заведения Михаила Кобринца, не стеснялось признаться в том, что на последнем круге «орало, что есть сил, переживая за Дашу». На этой позитивной ноте мы и начали разговор с Михаилом Степановичем.

Начнем с цифр. В прошлый раз вы говорили о том, что в академии занимается 360 детей.

Сейчас уже 400. Набираем с шести лет детишек. Как и планировали, открыли платные группы, которых у нас уже шесть. Далее, уже в этом учебном году, весной или летом откроем две группы женского футбола.

И женского?

А что вы удивляетесь? Девочки и их родители приходят, спрашивают, когда уже откроем женское отделение. Надо идти навстречу, пусть дети лучше спортом занимаются, чем болтаются по улице или безвылазно сидят у компьютеров.

Понимаю, что академии всего два года с небольшим, но все-таки вы уже прикидывали, когда будет отдача в плане подписания контрактов с вашими воспитанниками?

Так уже процесс пошел. Еще в прошлом году «Волна» просматривала ребят 2000 года рождения и самых способных забрала себе. Кроме того, хотим заявить команду во вторую лигу. Наша молодежь плюс футболисты, которые не нашли клуб, или из «Волны», не попадающие в основной состав. Я смотрел матчи этой лиги, нам вполне по силам такой уровень. Пусть ребята, который идут на выпуск из академии, играют рядом с мужиками, набираются опыта, а заодно будут на виду.

Но вторая лига требует финансовых вливаний.

2000 рублей взнос плюс питание и проезд. Не такие большие и вливания. Сейчас вот денег подсобираем за зиму….

Получается зарабатывать?

Конечно! Академия пользуется популярностью у клубов — все-таки крытый теплый манеж. Сейчас вот московское «Торпедо» у нас на сборах, мозырская «Славия», в начале марта турнир восьми команд, на каникулах приедет детская команда из Питера….

Вообще, у нас до апреля все расписано. И на лицензионных группах зарабатываем. А потом тратим деньги на хознужды, на поездки на соревнования. Вот сейчас у нас три команды — 2004, 2005 и 2007 годов рождения — ездили в Вильнюс. И почти каждые выходные сами организовываем турниры.

И как успехи подопечных?

Для примера скажу, что уже три года подряд практически не выпадаем из тройки призеров по первой лиге в младшей и старшей группах. И у себя на турнирах всегда вверху. Так что отдача заметна.