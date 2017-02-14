Директор Пинской академии футбола: Думаем заявить команду во вторую лигу
Спустя почти полтора года после последнего посещения корреспондент pressball.by вновь наведался в Пинскую академию футбола и еще раз убедился, что таких кузниц молодых талантов в Беларуси должно быть как можно больше.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В фойе академии только и было разговоров, что о… биатлоне. А вернее о Дарье Домрачевой, которая в тот день совершила почти невероятное и с 27-го места в гонке преследования добралась до серебряной медали на чемпионате мира. Начальство, включая директора заведения Михаила Кобринца, не стеснялось признаться в том, что на последнем круге «орало, что есть сил, переживая за Дашу». На этой позитивной ноте мы и начали разговор с Михаилом Степановичем.
Начнем с цифр. В прошлый раз вы говорили о том, что в академии занимается 360 детей.
Сейчас уже 400. Набираем с шести лет детишек. Как и планировали, открыли платные группы, которых у нас уже шесть. Далее, уже в этом учебном году, весной или летом откроем две группы женского футбола.
И женского?
А что вы удивляетесь? Девочки и их родители приходят, спрашивают, когда уже откроем женское отделение. Надо идти навстречу, пусть дети лучше спортом занимаются, чем болтаются по улице или безвылазно сидят у компьютеров.
Понимаю, что академии всего два года с небольшим, но
Так уже процесс пошел. Еще в прошлом году «Волна» просматривала ребят 2000 года рождения и самых способных забрала себе. Кроме того, хотим заявить команду во вторую лигу. Наша молодежь плюс футболисты, которые не нашли клуб, или из «Волны», не попадающие в основной состав. Я смотрел матчи этой лиги, нам вполне по силам такой уровень. Пусть ребята, который идут на выпуск из академии, играют рядом с мужиками, набираются опыта, а заодно будут на виду.
Но вторая лига требует финансовых вливаний.
2000 рублей взнос плюс питание и проезд. Не такие большие и вливания. Сейчас вот денег подсобираем за зиму….
Получается зарабатывать?
Конечно! Академия пользуется популярностью у клубов —
Вообще, у нас до апреля все расписано. И на лицензионных группах зарабатываем. А потом тратим деньги на хознужды, на поездки на соревнования. Вот сейчас у нас три команды — 2004, 2005 и 2007 годов рождения — ездили в Вильнюс. И почти каждые выходные сами организовываем турниры.
И как успехи подопечных?
Для примера скажу, что уже три года подряд практически не выпадаем из тройки призеров по первой лиге в младшей и старшей группах. И у себя на турнирах всегда вверху. Так что отдача заметна.
И «Волна», сделавшая ставку на своих, вернулась в первую лигу.
Как и обещала, кстати. Так что все у нас пока хорошо.
А затем был матч, в котором «Крумкачы», приехавшие в Пинск за час до игры, на удивление легко расправились со «Славией» (2:0). Может им помогло, что в составе было сразу два Глеба?
Поединок посетили около 50 местных болельщиков, которые поначалу никак не могли разобраться, что в роли второго Глеба выступает Филипп Иванов — просто Филу майка понравилась. Кстати, у Вячеслава был день рождения, который он отметил двумя голевыми пасами, но попросил руководство в будущем не отправлять команду в его именины в «кругосветку».
Еще всех интересовало, как проявит себя в рядах «воронов» воспитанник «Ливерпуля» Уйэд Максвелл. Англичанин вышел во втором тайме, отметился несколькими хорошими разрезающими пасами, но в то же время примерно столько же раз терял мяч.
Ну, а в рядах «Славии» безоговорочным любимцем публики был Олег Страханович.
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