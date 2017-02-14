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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28764750/
14 февраля 2017, 8:45 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Гранада» с Кравцом разгромно проиграла в Ла Лиге

Нападающий сборной Украины Артем Кравец не помог «Гранаде» избежать разгромного поражения от «Эйбара» в 22-м туре чемпионата Испании.

Нападающий сборной Украины Артем <span class=error>Кравец</span> не помог Гранаде избежать разгромного поражения от <span class=error>Эйбара</span> в 22-м туре чемпионата Испании. Увеличить
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Украинец впервые с 21-го января вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, сообщает «Сегодня».

В текущем сезоне на счету Кравца 19 матчей в Ла Лиге, 5 забитых мячей и две результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром клуба.

После 22 туров «Гранада» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Эйбар» расположился на седьмом месте.

«Эйбар» — «Гранада» — 4:0.

Голы: Гонсалес (11, пен), Энрик (39), Рамис (52), Леон (62).

Фото: granadacf.es.

13.02.2017 22:45 основной раунд: 22-й тур Municipal de Ipurua
Эйбар 4:0 Гранада
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Лукас Алькарас
Голы
11′ Моралес Адриан Гонсалес 24
39′ Аметльер Серхио Энрич (С. Педро Леон) 9
52′ Иван Рамис (С. Педро Леон) 4
62′ Санчес Хиль Педро Леон 21
Составы
Йоэль 1
Андер Капа 7
Анайц Арбилья 18
Флориан Лежен 20
Такаси Инуи 8
72′ Дани Гарсия 14
Санчес Хиль Педро Леон 21
13′ Моралес Адриан Гонсалес 24
68′ Иван Рамис 4
Мауро Дос Сантос 15
78′ Гонсало Эскаланте 5
Кристиан Ривера 6
81′ Аметльер Серхио Энрич 9
Рубен Пенья 11
13 Гильермо Очоа
3 Гастон Сильва
6 Давид Ломбан 51′
25 Сверрир Ингасон
5 Хенри Агбо Уче 68′
19 Исаак Куэнка
24 Артем Кравец
34 Али Малле
22 Димитри Фулькье 45′
  Мубарак Вакасо
18 Андреас Перейра 57′
4 Серхи Сампер
7 Адриан Рамос 73′
9 Эсекиэль Понсе
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 11
9 Удары в створ 3
7 Угловые 8
11 Фолы 14
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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