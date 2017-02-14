«Гранада» с Кравцом разгромно проиграла в Ла Лиге

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Украинец впервые с 21-го января вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, сообщает «Сегодня».

В текущем сезоне на счету Кравца 19 матчей в Ла Лиге, 5 забитых мячей и две результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром клуба.

После 22 туров «Гранада» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Эйбар» расположился на седьмом месте.

«Эйбар» — «Гранада» — 4:0.

Голы: Гонсалес (11, пен), Энрик (39), Рамис (52), Леон (62).

Фото: granadacf.es.