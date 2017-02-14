«Гранада» с Кравцом разгромно проиграла в Ла Лиге
Нападающий сборной Украины Артем Кравец не помог «Гранаде» избежать разгромного поражения от «Эйбара» в 22-м туре чемпионата Испании.
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Украинец впервые с 21-го января вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, сообщает «Сегодня».
В текущем сезоне на счету Кравца 19 матчей в Ла Лиге, 5 забитых мячей и две результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром клуба.
После 22 туров «Гранада» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Эйбар» расположился на седьмом месте.
«Эйбар» — «Гранада» — 4:0.
Голы: Гонсалес (11, пен), Энрик (39), Рамис (52), Леон (62).
Фото: granadacf.es.
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Лукас Алькарас
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|11
|9
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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