Список официальных трансферов легионеров казахстанской премьер-лиги в другие чемпионаты

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Защищавший в последнем сезоне цвета «Тобола» полузащитник Чиприан Дяк теперь выступает за «ЧФР Клуж» из Румынии. До костанайской команды экс-футболист сборной Румынии играл за «Актобе».

Черногорский нападающий Филипп Касалица, ранее выступавший за «Ордабасы», перешел в сербский «Напредак».

Сыгравший всего три матча во второй половине сезона-2016 за карагандинский «Шахтер» словацкий футболист Филипп Серечин вернулся в «Земплин Михаловце», откуда и приехал в Казахстан.

В этой же стране будет играть и экс-лидер «Тараза» и «Шахтера» Корнелиус Уббинк, подписавший соглашение с клубом «Тренчин».

Один из лидеров обороны павлодарского «Иртыша» Георгас Фрейдгеймас из Литвы вновь будет защищать цвета сильнейшего клуба этой страны — «Жальгирис».

Чилиец из «Иртыша» Игнасио Эрерра перешел в азербайджанский «Нефтчи».

Македонский полузащитник Георгий Моисов, игравший в «Жетысу», отныне будет защищать цвета «Силекса» из родной страны.

Забивший один из красивейших голов прошлогоднего чемпионата камерунец Леандре Тавамба («Кайрат») перешел в титулованный клуб из Сербии — «Партизан».

В этой же стране будет выступать и другой бывший легионер казахстанской премьер-лиги Неманья Николич («Актобе»). Форвард подписал контракт со «Спартаком» из Суботицы.

Полный тезка знаменитого Неманьи Видича из петропавловского «Кызыл-Жара СК» отправился в Малайзию, в клуб «Негери Сембилан».

Известный «кочевник», поигравший во многих странах мира чилиец Николас Каналес вернулся на родину. Бывший нападающий кокшетауского «Окжетпеса» отныне игрок «Депортес Темуко».

Один из ведущих футболистов «Атырау» сезона-2016 Пшемыслав Трытко вернулся в Польшу, перейдя в «Арку» из города Гдыня.

Защитник «Тобола» Сергей Яворский подписал соглашение с клубом украинской премьер-лиги «Ильичевец».

Другой защитник Йоан Мера, без которого сложно было представить «Тараз» образца двух последних сезонов, перешел в румынскую «Политехнику».

И наконец, один из самых успешных и титулованных легионеров в истории казахстанского чемпионата колумбиец Рохер Каньяс из «Астаны» на правах аренды будет выступать за кипрский АПОЭЛ — дважды бывшего соперника столичного клуба по еврокубкам.