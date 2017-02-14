Список официальных трансферов легионеров казахстанской премьер-лиги в другие чемпионаты
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте представила список трансферов легионеров, которые пополнили зарубежные клубы с января 2017 года. Данные переходы являются официально состоявшимися по системе согласования международных трансферов ФИФА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Защищавший в последнем сезоне цвета «Тобола» полузащитник Чиприан Дяк теперь выступает за «ЧФР Клуж» из Румынии. До костанайской команды
Черногорский нападающий Филипп Касалица, ранее выступавший за «Ордабасы», перешел в сербский «Напредак».
Сыгравший всего три матча во второй половине сезона-2016 за карагандинский «Шахтер» словацкий футболист Филипп Серечин вернулся в «Земплин Михаловце», откуда и приехал в Казахстан.
В этой же стране будет играть и
Один из лидеров обороны павлодарского «Иртыша» Георгас Фрейдгеймас из Литвы вновь будет защищать цвета сильнейшего клуба этой страны — «Жальгирис».
Чилиец из «Иртыша» Игнасио Эрерра перешел в азербайджанский «Нефтчи».
Македонский полузащитник Георгий Моисов, игравший в «Жетысу», отныне будет защищать цвета «Силекса» из родной страны.
Забивший один из красивейших голов прошлогоднего чемпионата камерунец Леандре Тавамба («Кайрат») перешел в титулованный клуб из Сербии — «Партизан».
В этой же стране будет выступать и другой бывший легионер казахстанской
Полный тезка знаменитого Неманьи Видича из петропавловского «Кызыл-Жара СК» отправился в Малайзию, в клуб «Негери Сембилан».
Известный «кочевник», поигравший во многих странах мира чилиец Николас Каналес вернулся на родину. Бывший нападающий кокшетауского «Окжетпеса» отныне игрок «Депортес Темуко».
Один из ведущих футболистов «Атырау» сезона-2016 Пшемыслав Трытко вернулся в Польшу, перейдя в «Арку» из города Гдыня.
Защитник «Тобола» Сергей Яворский подписал соглашение с клубом украинской
Другой защитник Йоан Мера, без которого сложно было представить «Тараз» образца двух последних сезонов, перешел в румынскую «Политехнику».
И наконец, один из самых успешных и титулованных легионеров в истории казахстанского чемпионата колумбиец Рохер Каньяс из «Астаны» на правах аренды будет выступать за кипрский АПОЭЛ — дважды бывшего соперника столичного клуба по еврокубкам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter