Гвардиола: Игроки «Манчестер Сити» сделали миллиард передач в игре с «Борнмутом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» со счетом 2:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии.

Благодаря 16-й победе в чемпионате «Манчестер Сити» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 25 матчах.

«Мы показали качественное выступление. Я доволен увиденным, особенно в заключительные 15 минут встречи. Мы делали все правильно и добыли результат, сделав миллиард передач. Важно забивать голы, которых нам не хватает, но в этом ничего страшного», — сказал Гвардиола после матча.

Первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2016/17 занимает «Челси», набравший 60 очков в 25 матчах.