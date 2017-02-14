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14 февраля 2017, 8:02 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Гвардиола: Игроки «Манчестер Сити» сделали миллиард передач в игре с «Борнмутом»

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче чемпионата Англии по футболу, заявив, что игроки его команды добыли победный результат, сделав миллиард передач. Слова испанского тренера приводит Би-би-си.

Манчестер Сити поднялся на второе место в турнирной таблице лидером чемпионата является Челси опережающий команду Гвардиолы на восемь очков. Увеличить
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В понедельник «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» со счетом 2:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии.

Благодаря 16-й победе в чемпионате «Манчестер Сити» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 25 матчах.

«Мы показали качественное выступление. Я доволен увиденным, особенно в заключительные 15 минут встречи. Мы делали все правильно и добыли результат, сделав миллиард передач. Важно забивать голы, которых нам не хватает, но в этом ничего страшного», — сказал Гвардиола после матча.

Первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2016/17 занимает «Челси», набравший 60 очков в 25 матчах.

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