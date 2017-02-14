«Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута», сократив отставание от «Челси» до 8 очков

Встреча проходила в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На исходе получаса игры Рахим Стерлинг на скорости ворвался в штрафную, подкараулил отскок мяча от ноги защитника и затем аккуратно переправил его в пустой угол. На 68-й минуте Стерлинг ушёл от противника, обманув его ложными движениями, после чего прострелил на ближнюю штангу — и мяч влетел в сетку от игрока хозяев Тайрона Мингса.



«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на 8 баллов. «Борнмут» (26) идет 14-м.