«Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута», сократив отставание от «Челси» до 8 очков
«Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута» в матче 25-го тура АПЛ.
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Встреча проходила в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Рахим Стерлинг на скорости ворвался в штрафную, подкараулил отскок мяча от ноги защитника и затем аккуратно переправил его в пустой угол. На 68-й минуте Стерлинг ушёл от противника, обманув его ложными движениями, после чего прострелил на ближнюю штангу — и мяч влетел в сетку от игрока хозяев Тайрона Мингса.
«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на 8 баллов. «Борнмут» (26) идет 14-м.
|13.02.2017 23:00
|основной раунд: 25-й тур
|Vitality Stadium (Dean Court)
|Борнмут
|0:2
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Эдди Хоуи
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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