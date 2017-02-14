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14 февраля 2017, 1:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута», сократив отставание от «Челси» до 8 очков

«Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута» в матче 25-го тура АПЛ.

Манчестер Сити выиграл у <span class=error>Борнмута</span> в матче 25-го тура <span class=error>АПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Рахим Стерлинг на скорости ворвался в штрафную, подкараулил отскок мяча от ноги защитника и затем аккуратно переправил его в пустой угол. На 68-й минуте Стерлинг ушёл от противника, обманув его ложными движениями, после чего прострелил на ближнюю штангу — и мяч влетел в сетку от игрока хозяев Тайрона Мингса.

«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на 8 баллов. «Борнмут» (26) идет 14-м.

13.02.2017 23:00 основной раунд: 25-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Борнмут 0:2 Манчестер Сити
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эдди Хоуи Хосеп Гвардьола
Голы
7 Рахим Стерлинг 29′
26 Тайрон Мингс 69′
Составы
Артур Боруц 1
Адам Смит 15
Чарли Дэниэлс 11
Стив Кук 3
26′ Райан Фрэйзер 24
Джошуа Кинг 17
Эндрю Сермен 6
68′ Гарри Артер 8
23′ Саймон Фрэнсис 2
Тайрон Мингс 26
76′ Джордон Айб 33
Марк Пью 7
45′ Джек Уилшир 32
Беник Афобе 9
13 Вилли Кабальеро
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
3 Бакари Санья
11 Александр Коларов
24 Джон Стоунс
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва
19 Лерой Сане 64′
42 Яя Туре 70′ 10′
30 Николас Отаменди
33 Габриэл Жезус 15′
10 Серхио Агуэро
7 Рахим Стерлинг 90′ 57′
9 Нолито
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 17
1 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 7
8 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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