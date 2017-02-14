Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Миланом» в матче чемпионата Италии

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Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико» в понедельник, завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на компенсированной минуте к первому тайму, когда Лукас Билья реализовал пенальти. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте усилиями Сусо.

«Лацио» с 44 очками в активе по итогам тура переместился с четвертого на шестое место в турнирной таблице Серии А, а «Милан» набрал 41 очко и идет на седьмой строчке.