Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Миланом» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Лацио» на своем поле сыграли вничью с «Миланом» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико» в понедельник, завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на компенсированной минуте к первому тайму, когда Лукас Билья реализовал пенальти. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте усилиями Сусо.
«Лацио» с 44 очками в активе по итогам тура переместился с четвертого на шестое место в турнирной таблице Серии А, а «Милан» набрал 41 очко и идет на седьмой строчке.
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Винченцо Монтелла
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter