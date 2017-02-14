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14 февраля 2017, 1:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Миланом» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Футболисты «Лацио» на своем поле сыграли вничью с «Миланом» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Футболисты <span class=error>Лацио</span> на своем поле сыграли вничью с Миланом в матче 24-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико» в понедельник, завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на компенсированной минуте к первому тайму, когда Лукас Билья реализовал пенальти. Гости спаслись от поражения на 85-й минуте усилиями Сусо.

«Лацио» с 44 очками в активе по итогам тура переместился с четвертого на шестое место в турнирной таблице Серии А, а «Милан» набрал 41 очко и идет на седьмой строчке.

13.02.2017 22:45 основной раунд: 24-й тур Olimpico
Лацио 1:1 Милан
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Симоне Индзаги Винченцо Монтелла
Голы
45+1′ Лукас Билья 20
8 Хесус Хоакин Сусо (Х. Соса) 85′
Составы
Томас Стракоша 1
Уэсли Худт 2
Стефан де Фрай 3
Душан Баста 8
Марко Пароло 16
Лукас Билья 20
89′ Сергей Милинкович-Савич 21
Чиро Иммобиле 17
63′ 87′ Штефан Раду 26
Патрисио Габаррон 4
87′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
Кристиано Ломбарди 25
65′ Бальде Кейта 14
Сенад Лулич 19
99 Джанлуиджи Доннарумма
15 Густаво Гомес
17 Кристиан Сапата
20 Иньяцио Абате
21 Леонель Ванджони 24′
7 Жерар Деулофеу
80 Марио Пашалич
8 Хесус Хоакин Сусо
11 Лукас Окампос 63′
9 Джанлука Лападула
16 Андреа Поли 77′
14 Матиас Фернандес 82′
73 Мануэль Локателли 53′
23 Хосе Соса
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 4
5 Угловые 8
14 Фолы 14
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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