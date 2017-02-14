«Эйбар» на своём поле разгромил «Гранаду»
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своём поле принимал «Гранаду».
Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Серхи Энрич, Иван Рамис, Педро Леон и Адриан Гонсалес, который реализовал пенальти.
«Эйбар» (35 очков) делит седьмое место с «Атлетиком» из Бильбао в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (13) располагается на предпоследней 19-й строчке.
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Лукас Алькарас
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|11
|9
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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