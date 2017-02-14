Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28762984/
14 февраля 2017, 0:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эйбар» на своём поле разгромил «Гранаду»

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своём поле принимал «Гранаду».

Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Серхи Энрич, Иван Рамис, Педро Леон и Адриан Гонсалес, который реализовал пенальти.

«Эйбар» (35 очков) делит седьмое место с «Атлетиком» из Бильбао в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (13) располагается на предпоследней 19-й строчке.

13.02.2017 22:45 основной раунд: 22-й тур Municipal de Ipurua
Эйбар 4:0 Гранада
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Лукас Алькарас
Голы
11′ Моралес Адриан Гонсалес 24
39′ Аметльер Серхио Энрич (С. Педро Леон) 9
52′ Иван Рамис (С. Педро Леон) 4
62′ Санчес Хиль Педро Леон 21
Составы
Йоэль 1
Андер Капа 7
Анайц Арбилья 18
Флориан Лежен 20
Такаси Инуи 8
72′ Дани Гарсия 14
Санчес Хиль Педро Леон 21
13′ Моралес Адриан Гонсалес 24
68′ Иван Рамис 4
Мауро Дос Сантос 15
78′ Гонсало Эскаланте 5
Кристиан Ривера 6
81′ Аметльер Серхио Энрич 9
Рубен Пенья 11
13 Гильермо Очоа
3 Гастон Сильва
6 Давид Ломбан 51′
25 Сверрир Ингасон
5 Хенри Агбо Уче 68′
19 Исаак Куэнка
24 Артем Кравец
34 Али Малле
22 Димитри Фулькье 45′
  Мубарак Вакасо
18 Андреас Перейра 57′
4 Серхи Сампер
7 Адриан Рамос 73′
9 Эсекиэль Понсе
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 11
9 Удары в створ 3
7 Угловые 8
11 Фолы 14
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гранада
Новости Матчи Состав Статистика
Эйбар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России