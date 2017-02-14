«Эйбар» на своём поле разгромил «Гранаду»

Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Серхи Энрич, Иван Рамис, Педро Леон и Адриан Гонсалес, который реализовал пенальти.



«Эйбар» (35 очков) делит седьмое место с «Атлетиком» из Бильбао в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» (13) располагается на предпоследней 19-й строчке.