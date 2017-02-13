Руководство «Пескары» выразило доверие тренеру Массимо Оддо

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что Оддо в ближайшее время подаст заявление об увольнении со своего поста из-за неудовлетворительных результатов клуба. После 24-х туров «Пескара» набрала всего 9 очков и занимает 20-е место в Серии А, отставая от 17-й строчки на 13 баллов.

Как сообщается, совет директоров «Пескары» в понедельник провел заседание, на котором единогласно принял решение о продолжении сотрудничества с Оддо.

Массимо Оддо, который является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии, возглавил «Пескару» в мае 2015 года и вывел команду из Серии В в элитный дивизион.